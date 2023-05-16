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Haberler Dünya Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde

Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde

Türkiye 14 Mayıs'ta sandıklara gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde iradesini gösteren halk, Başkan Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçirdi. İkinci tura kalan seçimleri dünya da yakından takip ediyor. İkinci tur için analizler yayınlayan dünya basını Başkan Erdoğan'ın hem favori hem de açık ara önde olduğunu söyleyerek "Erdoğan üstesinden gelecek" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr
16.05.2023 09:00 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:00
Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde

Türkiye yeniden seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

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Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde

Dünya basını da bu seçim sürecini yakından takip ediyor. Hem 14 Mayıs öncesinde hem de seçim sonrasında nefesini tutup bekleyen uluslararası ajanslar şimdi de ikinci tur yorumlarında bulunmaya başladı.

Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde

Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı için ikinci tura gittiğini yazan İngiliz gazetesi BBC, "Ülkenin güçlü lideri Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda rakibi ile karşı karşıya gelecek" dedi.

Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde

The Guardian gazetesi ise Erdoğan'ın anketleri 'altüst ederek' ilerlediğini ve yeniden cumhurbaşkanı olmak için ilerlediğini ifade etti.

Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde

Al Jazeera ise seçim sürecini anbean takip eden gazeteler arasında. Seçimin ikinci tura kaldığından bahseden gazete, Türkiye'deki her gelişmeyi canlı olarak yayımlıyor.

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