Dünya basını seçimlerin ikinci tura kalmasını manşetlere taşıdı: Erdoğan hem favori hem açık ara önde
Türkiye 14 Mayıs'ta sandıklara gitti. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde iradesini gösteren halk, Başkan Erdoğan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne geçirdi. İkinci tura kalan seçimleri dünya da yakından takip ediyor. İkinci tur için analizler yayınlayan dünya basını Başkan Erdoğan'ın hem favori hem de açık ara önde olduğunu söyleyerek "Erdoğan üstesinden gelecek" ifadelerini kullandı.
Türkiye yeniden seçime gidiyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
Dünya basını da bu seçim sürecini yakından takip ediyor. Hem 14 Mayıs öncesinde hem de seçim sonrasında nefesini tutup bekleyen uluslararası ajanslar şimdi de ikinci tur yorumlarında bulunmaya başladı.
The Guardian gazetesi ise Erdoğan'ın anketleri 'altüst ederek' ilerlediğini ve yeniden cumhurbaşkanı olmak için ilerlediğini ifade etti.
Al Jazeera ise seçim sürecini anbean takip eden gazeteler arasında. Seçimin ikinci tura kaldığından bahseden gazete, Türkiye'deki her gelişmeyi canlı olarak yayımlıyor.