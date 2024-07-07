Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti

EURO 2024'te Almanya'nın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor. Türkiye Avusturya maçında attığı golün ardından tribünlere bozkurt selamı veren Merih Demiral'ı hedef alan Alman Bild gazetesi yeni bir skandala daha imza attı. Tribünlerde ve caddelerde bozkurt selamı veren binlerce taraftarı hedef alan Bild, millilere destek olmak için Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını Berlin'de izleyen Başkan Erdoğan'ın nefreti körüklediğini iddia etti. Bir skandal da firari FETÖ'cü Can Dündar'ın Türkiye nefreti ile dolu yazısını yayımlayan Zeit gazetesinden geldi. İşte, Alman'ın bozkurt hazımsızlığı…