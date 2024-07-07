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Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti

EURO 2024'te Almanya'nın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor. Türkiye Avusturya maçında attığı golün ardından tribünlere bozkurt selamı veren Merih Demiral'ı hedef alan Alman Bild gazetesi yeni bir skandala daha imza attı. Tribünlerde ve caddelerde bozkurt selamı veren binlerce taraftarı hedef alan Bild, millilere destek olmak için Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını Berlin'de izleyen Başkan Erdoğan'ın nefreti körüklediğini iddia etti. Bir skandal da firari FETÖ'cü Can Dündar'ın Türkiye nefreti ile dolu yazısını yayımlayan Zeit gazetesinden geldi. İşte, Alman'ın bozkurt hazımsızlığı…

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 12:27 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 12:29
Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti 1

EURO 2024'te bozkurt hazımsızlığı devam ediyor.

Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti 2

ALMAN'DA BOZKURT HAZIMSIZLIĞI

Türkiye-Avusturya maçında attığı iki gol ile tarih yazan Merih Demiral'ı Bozkurt selamını gerekçe olarak sunarak hedef gösteren Alman Bild gazetesi bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti.

Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti 3

BAŞKAN ERDOĞAN BERLİN'DE BOZKURTLAR SOKAKTA

UEFA'nın Bozkurt selamı dolayısıyla Merih Demiral'a 2 maç ceza verdiği skandal kararın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli takıma destek için EURO 2024 Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını Berlin'de izledi.

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