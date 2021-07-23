ABD çekilme kararı aldı tüm dengeler değişti! Rus savaş uçakları Afganistan sınırında!
ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme kararını açıklamasının ardından tüm dengeler değişti. Taliban birçok ilçeyi ele geçirirken Afganistan'ın kuzey komşuları Özbekistan ve Tacikistan, müttefikleri Rusya ile sınırda ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Dünyanın gözünü çevirdiği Afganistan'ın sınırlarına ulaşacak Rus birliklerine savaş uçaklarının da ekleneceği açıklandı.
ABD'nin çekilmeye başlamasıyla Afganistan'da dengeler hızla değişti, Taliban yüzlerce ilçeyi birkaç hafta içinde ele geçirdi. Örgüt farklı ülkelere açılan sınır kapılarında da kontrolü sağladı.
Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamını ele geçiren Taliban'ın, Hayratan Sınır Kapısı'nı kuşattığı bildiriliyor. Yeni bir iç savaşa sürüklenmesinden korkulan Afganistan'ın komşuları ise alarm durumunda.
Afganistan'ın kuzey komşuları Özbekistan ve Tacikistan, müttefikleri Rusya ile sınırda ortak tatbikat düzenleyecek. Rus ordusu, gövde gösterisinin 5 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı.
Rusya'nın sınırları dışındaki en büyük üssü 201'den yola çıkacak birliklerin hareketi, The Moscow Times gazetesi tarafından 'Rus tankları Afganistan sınırına gidiyor' başlığıyla duyuruldu.
Tacikistan'daki 201. Rus üssünde bulunan T-72 tankları ve topçu birlikleri, yaklaşık 200 kilometrelik yolculuğun ardından Afganistan sınırına 80 kilometre mesafedeki Harp Meydan tatbikat üssüne ulaşacak.