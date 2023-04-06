Fransa'da tansiyon yüksek: Sokaklar yine karıştı | Polisler de gösterilere katıldı: Mahkemeler devrede!

Fransa'da emeklilik reformunun neden olduğu kriz henüz geçmiş değil. Hükümet tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşse de, sendikalar genel greve gitme kararından dönmedi.

11 BİN 500 POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ

Ülke bugün yapılacak genel greve hazırlanıyor. 11'inci kitlesel grevde 11 bin 500 polis ve jandarma görevlendirildi.