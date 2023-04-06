Fransa'da tansiyon yüksek: Sokaklar yine karıştı | Polisler de gösterilere katıldı: Mahkemeler devrede!
Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde emeklilik reformuna karşı en az 20 bin kişinin katıldığı büyük bir protesto düzenlendi. Fransa'nın başkenti Paris'te de emeklilik reformu eylemlerinde yine ortalık savaş alanına döndü. Polisle çatışan emeklilik karşıtları sokakları ateşe verdi. Göstericiler ile polis karşı karşıya kaldı. Öte yandan Fransa'da, Rouen İdari Mahkemesi, valiliğin, Gonfreville-l'Orcher kasabasındaki rafineride grev yapan işçileri "zorla işe başlatma" kararının yürütmesini durdurdu.
06.04.2023 19:18 - Son Güncelleme: 06.04.2023 19:28
Fransa'da emeklilik reformunun neden olduğu kriz henüz geçmiş değil. Hükümet tansiyonu düşürmek için taraflarla görüşse de, sendikalar genel greve gitme kararından dönmedi.
11 BİN 500 POLİS VE JANDARMA GÖREVLENDİRİLDİ
Ülke bugün yapılacak genel greve hazırlanıyor. 11'inci kitlesel grevde 11 bin 500 polis ve jandarma görevlendirildi.
EN AZ 20 BİN KİŞİ KATILDI
Genel İş Sendikası (CGT) Nice'deki gösteriye en az 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.