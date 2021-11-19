Göz kamaştıran görüntüler: Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı! Bir sonraki Ay tutulması 2669’da
ABD'de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı ve son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı. Kasım dolunayı, tutulma sırasında görülen kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da adlandırılıyor. Söz konusu Ay tutulması en son 1440 yılında gerçekleşmişti. NASA bir sonraki uzun süreli Ay tutulmasının 8 Şubat 2669 tarihinde gerçekleşeceğini ve tutulmanın 3 saat 30 dakika ve 2 saniye süreceğini bildirdi.
19.11.2021 21:51
- Son Güncelleme: 19.11.2021 21:52
ABD'de "Kunduz ayı" (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, ABD doğu yakası saatiyle 01.02'de başladı.
Son 581 yılın en uzun parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın yüzde 97'si Dünya'nın gölgesinde kalacak ve bu durum 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek.
Türkiye'den izlenemeyecek olan 2021 yılının son ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilecek.