Fransa’da Macron'a karşı başlatılan grev hayatı felç etti

'Emeklilik sistemindeki değişim çok ağır olmayacak'

Ülke genelinde birçok hizmetin aksamaya uğramasına neden olan grevin Cuma günü de devam etmesinin yanında Fransa'nın en büyük kamu sendikasının üst düzey üyelerinden Catherine Perret, Fransa halkını, "Grevlerin, eylemlerin ve protestoların oluşturacağı yeni bir gün için 10 Aralık Salı günü herkesi sokağa davet ediyorum" diyerek protestoya çağırdı.



