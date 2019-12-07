Fransa’da Macron'a karşı başlatılan grev hayatı felç etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni emeklilik reformu planını protesto etmek için Perşembe günü yaklaşık bir milyon kişinin greve gitmesi ve grevin hafta sonu devam etmesiyle başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde hayat durdu.
Fransa sosyal yaşam ve refahına baştan aşağı bir dönüşüm vaadiyle göreve gelen Macron hükümetinin yeni emeklilik reformu planlarını protesto etmek için Fransa'da aralarında demiryolu işçileri, öğretmenler ve hastane çalışanlarının bulunduğu yaklaşık 800 bin kişinin greve gitmesiyle Fransa'da hayat durdu.
'Emeklilik sistemindeki değişim çok ağır olmayacak'
Ülke genelinde birçok hizmetin aksamaya uğramasına neden olan grevin Cuma günü de devam etmesinin yanında Fransa'nın en büyük kamu sendikasının üst düzey üyelerinden Catherine Perret, Fransa halkını, "Grevlerin, eylemlerin ve protestoların oluşturacağı yeni bir gün için 10 Aralık Salı günü herkesi sokağa davet ediyorum" diyerek protestoya çağırdı.
Perşembe günkü greve 800 bin kişinin katılmasıyla Salı günü gerçekleşecek protestolar öncesi Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada hükümetin sendikanın endişelerini gördüğünü ve Pazartesi günü sendika liderleriyle reformlar hakkında görüşmek için bir araya geleceğini duyurdu.