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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu. Katledilen insanlar anısına çiçek bırakan 65 yaşındaki Şansölye Merkel bir anda dengesini kaybetti ve yalpalamaya başladı.

07.12.2019 11:42 - Son Güncelleme: 07.12.2019 13:02
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu.

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...

Polonya'nın Oscwinchim kentindeki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ilk kez ziyaret eden Alman Şansölye, burada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Naziler tarafından katledilen insanlar anısına çiçek bıraktı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...

Katledilen insanlar anısına çiçek bırakan 65 yaşındaki Şansölye Merkel bir anda dengesini kaybetti ve yalpalamaya başladı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...

Düşme tehlikesi geçiren Merkel'e yardım elini uzatan ilk kişi Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki oldu.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...

Merkel'in düşme tehlikesi yaşadığı o anlar akıllara 65 yaşındaki Şansölye'nin 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada, 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde ve Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılaması sırasında titreme nöbeti geçirdiği anları getirdi.

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