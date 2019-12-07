Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu. Katledilen insanlar anısına çiçek bırakan 65 yaşındaki Şansölye Merkel bir anda dengesini kaybetti ve yalpalamaya başladı.

07.12.2019 11:42 - Son Güncelleme: 07.12.2019 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





