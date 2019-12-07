Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 65 yaşındaki Merkel bir anda dengesini kaybetti ve...
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu. Katledilen insanlar anısına çiçek bırakan 65 yaşındaki Şansölye Merkel bir anda dengesini kaybetti ve yalpalamaya başladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Auschwitz-Birkenau Nazi toplama kampını ziyaret ederek kampta ölen bir milyon 100 binden fazla kişi için saygı duruşunda bulundu.
Merkel'in düşme tehlikesi yaşadığı o anlar akıllara 65 yaşındaki Şansölye'nin 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada, 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayında Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde ve Finlandiya Başbakanı Antti Rinne'yi karşılaması sırasında titreme nöbeti geçirdiği anları getirdi.