Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Rus savunma sistemi, ABD 'drone'unu düşürdü
Reuters, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde silahsız Amerikan insansız hava aracının Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu dünyaya 'son dakika' olarak duyurdu.
07.12.2019 12:58
- Son Güncelleme: 07.12.2019 12:58
Amerika Merkez Komutanlığı AFRICOM, Libya'nın başkenti Trablus yakınlarında geçen ay kaybolan ABD drone'nunun düşürüldüğünü açıkladı.
Reuters'a bilgi veren askeri kaynaklar, silahsız olan Amerikan insansız hava aracının Rus hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu söylüyor.
Çalkantılı yıllar geçiren ve son olarak General Halife Hafter güçlerinin Trablus'a saldırmasıyla yeni bir türbülansa giren Libya, son dönemde Rusya'nın gözdesi.
AFRICOM, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni devirmeyi hedefleyen Hafter güçlerinin kullandığı Rus savunma sisteminin, söz konusu insansız hava aracını hedef aldığını belirtiyor.
AFRICOM komutanı General Stephen Townsend, drone enkazının geri verilmesi için talepte bulunduklarını ancak Hafter birliklerinin bunu reddettiklerini açıkladı.