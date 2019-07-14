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Fransa'da dikkat çeken görüntü! Onlarca helikopter aynı anda havalandı

Fransa'nın başkenti Paris'te, "14 Temmuz Ulusal Bayramı" nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Törene bazı ülkelerin liderleri de katıldı.

14.07.2019 16:50 - Son Güncelleme: 14.07.2019 16:50
Fransa'da dikkat çeken görüntü! Onlarca helikopter aynı anda havalandı

Başkentteki Champs Elysee Meydanı'nda yapılan askeri geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Paris'te bulunan Finlandiya, Portekiz ve Estonya cumhurbaşkanları, Almanya, Hollanda ve Belçika başbakanları, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen da izledi.

Fransa'da dikkat çeken görüntü! Onlarca helikopter aynı anda havalandı

Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen geleneksel geçit törenine 4 bin 299 asker katılırken, 67 uçak ve 40 helikopter gösteri yaptı.

Fransa'da dikkat çeken görüntü! Onlarca helikopter aynı anda havalandı

Tören sırasında yaklaşık 40 gösterici Macron'u yuhaladı. "Macron istifa" sloganları atan eylemciler, havaya sarı balonlar bıraktı.

Fransa'da dikkat çeken görüntü! Onlarca helikopter aynı anda havalandı

Macron, daha sonra askeri törene katılan liderlerle Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.

Fransa'da dikkat çeken görüntü! Onlarca helikopter aynı anda havalandı

Ulusal Bayram dolayısıyla başta Paris olmak üzere bütün kentlerde bu akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek. Polis, gösteriler sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alacak.

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