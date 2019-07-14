Fransa'da dikkat çeken görüntü! Onlarca helikopter aynı anda havalandı
Fransa'nın başkenti Paris'te, "14 Temmuz Ulusal Bayramı" nedeniyle askeri geçit töreni düzenlendi. Törene bazı ülkelerin liderleri de katıldı.
14.07.2019 16:50
- Son Güncelleme: 14.07.2019 16:50
Başkentteki Champs Elysee Meydanı'nda yapılan askeri geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Paris'te bulunan Finlandiya, Portekiz ve Estonya cumhurbaşkanları, Almanya, Hollanda ve Belçika başbakanları, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen da izledi.
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