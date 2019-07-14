Vatikan'daki sır kayıpla ilgili yeni gelişme! İki yüzyıl sonra ilk kez açıldı

Vatikan'da 1983 yılında sır bir olay yaşanmıştı. Bir çalışanın 15 yaşındaki kızı Emanuela Orlandi esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu. Bu kayıpla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

14.07.2019 13:07 - Son Güncelleme: 14.07.2019 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





