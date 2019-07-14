Vatikan'daki sır kayıpla ilgili yeni gelişme! İki yüzyıl sonra ilk kez açıldı
Vatikan'da 1983 yılında sır bir olay yaşanmıştı. Bir çalışanın 15 yaşındaki kızı Emanuela Orlandi esrarengiz bir biçimde ortadan kayboldu. Bu kayıpla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
14.07.2019 13:07
- Son Güncelleme: 14.07.2019 13:07
Vatikan'da görev yapan bir çalışanın 15 yaşındaki kızı Emanuela Orlandi, 1983 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu.
Geçen 36 yıldır kızlarına ne olduğunu öğrenmeye çalışan Orlandi ailesinin aldığı 'Meleğin işaret ettiği yere bakın' ihbarıyla genç yaşta kaybolan Emanuela Orlandi'nin cesedini arama çalışmaları geçtiğimiz günlerde tekrar başladı.
Çalışmalar kapsamında Prenses Sopihe von Hohenlohe'nin mezarı ile Prenses Carlotta Federica di Mecklemburgo'nun mezarı açıldı.
Açılan mezarlarda Emanuela Orlandi'ye dair herhangi bir ize rastlanmadı.
Konu ile ilgili Vatikan'dan yapılan yeni açıklamada bir taş levha altında kemik kalıntıları bulunduğu ve önümüzdeki hafta taş levhanın açılacağı belirtildi.