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NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren ve kan donduran fotoğraflar (Mars'tan yeni fotoğraflar)

NASA tarafından Mars'a ilişkin en yeni görüntüler dünyayı şoka uğrattı. NASA yayınladığı fotoğraflarda sıra dışı ve korkutan nesneler görüldü. NASA, uzay çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. NASA, Mars'tan yeni fotoğraflar yayınladı. İlgi odağındaki Mars'tan şoke eden fotoğraflar geldi. 'Mars' ile ilgili son yıllarda uzay araştırmaları iyice artarken kameralara yansıyan sıra dışı bir görüntü herkesi şoke etti. NASA, (İngilizce: National Aeronautics and Space Administration) (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ABD Birleşik Devletleri'nin uzay programı çalışmalarından görevli olan kuruluş. 29 Temmuz 1958 tarihinde ABD Başkanı Dwight Eisenhower tarafınca kurulmuştur.

15.07.2019 14:12 - Son Güncelleme: 15.07.2019 14:13
NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren ve kan donduran fotoğraflar (Mars'tan yeni fotoğraflar)

NASA, Mars'ta yüksek çözünürlükte çekmiş olduğu fotoğrafları yayınladı.

NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren ve kan donduran fotoğraflar (Mars'tan yeni fotoğraflar)

İşte ilk kez yayınlanan o kareler...

NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren ve kan donduran fotoğraflar (Mars'tan yeni fotoğraflar)
NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren ve kan donduran fotoğraflar (Mars'tan yeni fotoğraflar)
NASA ilk kez yayınladı! Dehşete düşüren ve kan donduran fotoğraflar (Mars'tan yeni fotoğraflar)
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