Fransa Cumhurbaşkanı Macron kabul etti: "Şiddete başvuran polisler var"

Macron, tahliye sırasında polislerin "hatalı" davranışlarda bulunduğunu, bunun haklı gerekçesi olamayacağını belirtti.

"ŞİDDETE BAŞVURAN POLİSLER VAR"

Polisin topluma örnek olması gerektiğini ifade eden Macron, Paris'te geçen hafta tartışmalı güvenlik yasa tasarısına karşı yapılan protesto eyleminde polise yönelik şiddetin de kabul edilemez olduğunu aktardı.

Macron, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek." ifadesini kullandı.