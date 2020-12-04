Fransa Cumhurbaşkanı Macron kabul etti: "Şiddete başvuran polisler var"
Yasa tasarısını protesto eden göstericilere şiddet uygulayan Fransız polisi ülkeyi yangın yerine çevirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan olaylara ilişkin itiraf geldi. Macron, ülkede polis şiddeti olduğunu itiraf ederek, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Macron, Brut internet sitesine polis şiddetine ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Başkent Paris'in Republique Meydanı'nda 23 Kasım'da barınmaya çalışan sığınmacıların polis tarafından tahliyesi edilmesinin doğru olduğunu savunan Macron, sığınmacıların tahliye edildikten sonra barınacağı yerlere yerleştirildiğini söyledi.
Macron, tahliye sırasında polislerin "hatalı" davranışlarda bulunduğunu, bunun haklı gerekçesi olamayacağını belirtti.
"ŞİDDETE BAŞVURAN POLİSLER VAR"
Polisin topluma örnek olması gerektiğini ifade eden Macron, Paris'te geçen hafta tartışmalı güvenlik yasa tasarısına karşı yapılan protesto eyleminde polise yönelik şiddetin de kabul edilemez olduğunu aktardı.
Macron, "Şiddete başvuran polisler var. Bunun cezalandırılması gerekiyor. Fransa'da toplumda da şiddet ve ırkçılık var. Bu bir gerçek." ifadesini kullandı.
Macron, ayrımcılıkla mücadele konusunda verdiği taahhütlerini yerine getiremediğini itiraf etti.
"Ten rengi beyaz olmayan kişilerin (polis tarafından) daha fazla kontrol edildiği doğru." diyen Macron, Paris'te polisin Afrika kökenli müzik yapımcısını şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.
GÜVENLİK YASA TASARISI
Güvenlik yasa tasarısının 24. maddesine değinen Macron, gazetecilerin ve vatandaşların görevde olan polis ve jandarmanın görüntülerini çekebileceğini ve yayımlayabileceğini belirterek, "(Görüntülerin yayımlanması) Fransa'da yasaklanırsa (örneğin) Belçika veya İtalya'dan yayımlanır. Gerçek bu." dedi.
Macron, söz konusu maddenin polisi korumayı hedeflediğini aktardı.