Önce gözünde başladı sonra tüm vücudunu sardı! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor...Şoke eden hastalık
Vücudumuz bazen gösterdiği küçük belirilerle bizimle iletişime geçer ve bu belirtileri küçümsememek gerekir. Andriadi Putra'nın hayatı küçüçük bir lekeyle karardı. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaleti Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra'nın yüzündeki küçük leke, ilerleyen yıllarda hayatını mahvetti. Aradan yıllar geçtikten sonra bahtsız adamı görenler şoke oluyor. İşte inanamayacağınız o hastalıklar...
05.12.2020 05:48
- Son Güncelleme:
DİĞER GALERİLER