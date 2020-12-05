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Önce gözünde başladı sonra tüm vücudunu sardı! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor...Şoke eden hastalık

Vücudumuz bazen gösterdiği küçük belirilerle bizimle iletişime geçer ve bu belirtileri küçümsememek gerekir. Andriadi Putra'nın hayatı küçüçük bir lekeyle karardı. Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaleti Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra'nın yüzündeki küçük leke, ilerleyen yıllarda hayatını mahvetti. Aradan yıllar geçtikten sonra bahtsız adamı görenler şoke oluyor. İşte inanamayacağınız o hastalıklar...

05.12.2020 05:48 - Son Güncelleme:
Önce gözünde başladı sonra tüm vücudunu sardı! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor...Şoke eden hastalık

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaleti Medan kentinde yaşayan 34 yaşındaki Andriadi Putra, yüzünde küçük bir leke ile doğdu. Ancak bu leke Putra yaş aldıkça büyüdü. Küçük leke, zaman içinde 40 kilogramlık bir tümöre dönüştü ve talihsiz hayatını fazlasıyla zorlaştırdı.

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Önce gözünde başladı sonra tüm vücudunu sardı! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor...Şoke eden hastalık

GENETİK BOZUKLUK TEŞHİS EDİLDİ

Daily Mail gazetesinin haberine göre Putra'nın ailesine doktorlar lekeden dolayı endişe duymamaları gerektiğini söyledi. Putra'ya 11 yaşındayken hücre dokusunun büyümesini ve gelişimini olumsuz etkileyen genetik bir bozukluk olan 'nörofibromatozis' teşhisi konuldu.

Önce gözünde başladı sonra tüm vücudunu sardı! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor...Şoke eden hastalık

MİDESİNE KADAR SARKIYOR

Bundan iki yıl önce tümörün aşırı büyümesi ile Putra işini de bırakmak zorunda kaldı. Sürekli olarak acı çeken Putra'nın tümörü şu anda midesine kadar sarkıyor.

Önce gözünde başladı sonra tüm vücudunu sardı! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor...Şoke eden hastalık

AMELİYAT İÇİN HAYAL KURUYOR

Putra, tümörün alınarak normal hayata dönmesine yardım edebilecek ameliyata girebilmeyi hayal ediyor.

Önce gözünde başladı sonra tüm vücudunu sardı! Şimdi görenler gözlerine inanamıyor...Şoke eden hastalık

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