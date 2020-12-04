Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki
Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisi artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları Kovid-19'a karşı insanlığın umudu olacak aşı çalışmalarını yapmaya devam ederken Fransa'da skandal bir rapor yayınlandı. Sigara içenlerde koronavirüs görülme riskinin az olduğu ifade edilen rapor, bilim dünyası ve DSÖ tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı 'sigara' uyarısının da haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi.
FRANSIZLARDAN SKANDAL RAPOR!
Fransa Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesinde yapıldığı belirtilen araştırma 'sigara içme statüsünün SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir faktör olarak görüldüğü ve nikotin kullanımının koronavirüse karşı da potansiyel bir önleyici etken olabileceğine' dikkat çekmişti. Bu açıklama sigara ile mücadele eden devletler ve sivil toplum örgütlerini adeta çileden çıkardı.
DSÖ HAREKETE GEÇTİ!
Toplumlarda kafa karışıklığına neden olan ve adeta sigarayı teşvik olarak görülecek söz konusu araştırmaya karşı Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. DSÖ ve uzmanlar "sigara içenlerin koronavirüse yakalanmadığı, hatta bunu önlediği" yalanına karşı çok sayıda rapor ve bilgi paylaşımında bulundu.
SİGARA İÇENLERİN ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİ ÇOK DAHA YÜKSEK
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara içenlerin enfeksiyon kapma riski daha yüksek. DSÖ "Sigara içmek vücuda verdiği zararın dışında enfekte olmuş eller ve dudaklar ile temasta olması demek. Ve bu da virüsün elden ağza oradan da ciğerlere taşınması ihtimalini yükseltiyor" diyor.