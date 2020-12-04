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Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki

Yeni tip koronavirüs salgını tüm dünyada etkisi artırarak sürdürmeye devam ediyor. Bilim insanları Kovid-19'a karşı insanlığın umudu olacak aşı çalışmalarını yapmaya devam ederken Fransa'da skandal bir rapor yayınlandı. Sigara içenlerde koronavirüs görülme riskinin az olduğu ifade edilen rapor, bilim dünyası ve DSÖ tarafından tepkiyle karşılandı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı 'sigara' uyarısının da haklılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

04.12.2020 20:34 - Son Güncelleme: 04.12.2020 20:53
Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki

Fransa'da yapıldığı iddia edilen ve sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranının daha az olduğu sonucunu ortaya koyan araştırma şaşkınlığa neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapan yaptı ve ve raporu tüm dünyada yayınladı.

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Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki

FRANSIZLARDAN SKANDAL RAPOR!
Fransa Paris'teki Pitié-Salpêtrière Hastanesinde yapıldığı belirtilen araştırma 'sigara içme statüsünün SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir faktör olarak görüldüğü ve nikotin kullanımının koronavirüse karşı da potansiyel bir önleyici etken olabileceğine' dikkat çekmişti. Bu açıklama sigara ile mücadele eden devletler ve sivil toplum örgütlerini adeta çileden çıkardı.

Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki

DSÖ HAREKETE GEÇTİ!
Toplumlarda kafa karışıklığına neden olan ve adeta sigarayı teşvik olarak görülecek söz konusu araştırmaya karşı Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti. DSÖ ve uzmanlar "sigara içenlerin koronavirüse yakalanmadığı, hatta bunu önlediği" yalanına karşı çok sayıda rapor ve bilgi paylaşımında bulundu.

Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki

BU KOCA BİR YALAN
Sigara içenlerin kovide yakalanmadığı iddiasına karşı uzmanlar bunun koca bir yalan olduğu ve sigara içenlerin büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki

SİGARA İÇENLERİN ENFEKSİYON KAPMA İHTİMALİ ÇOK DAHA YÜKSEK
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sigara içenlerin enfeksiyon kapma riski daha yüksek. DSÖ "Sigara içmek vücuda verdiği zararın dışında enfekte olmuş eller ve dudaklar ile temasta olması demek. Ve bu da virüsün elden ağza oradan da ciğerlere taşınması ihtimalini yükseltiyor" diyor.

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