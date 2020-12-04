Neyin peşindesin Fransa! İnsanları ölüme sürükleyecek skandal 'koronavirüs-sigara' raporuna DSÖ'den sert tepki

Fransa'da yapıldığı iddia edilen ve sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranının daha az olduğu sonucunu ortaya koyan araştırma şaşkınlığa neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapan yaptı ve ve raporu tüm dünyada yayınladı.