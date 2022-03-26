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Haberler Dünya Milyon dolarlık saatler süper lüks yatlar uçurumun tepesinde konak 58 uçak ve daha niceleri... Putin'in serveti dudak uçuklatıyor

Milyon dolarlık saatler süper lüks yatlar uçurumun tepesinde konak 58 uçak ve daha niceleri... Putin'in serveti dudak uçuklatıyor

Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrası dünyanın gündemine oturan Rus lider Putin'in kişisel serveti de en az siyasi hayatı kadar çok konuşuluyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünyanın en zengin adamı olduğuna inanılıyor. Bir servet yönetimi şirketinin CEO'su, Putin'in kişisel servetinin 200 milyar dolar olduğunu iddia etti. Rus liderin Karadeniz'e bakan bir uçurumun tepesindeki konağı, milyon dolarlık lüks saatleri ve ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan takım elbiseleri de cabası... İşte Putin hakkında ilk kez duyacağınız ve çok şaşıracağınız o ilginç bilgiler...

26.03.2022 08:44 - Son Güncelleme: 26.03.2022 08:48
Milyon dolarlık saatler süper lüks yatlar uçurumun tepesinde konak 58 uçak ve daha niceleri... Putin’in serveti dudak uçuklatıyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı dünyayı şok etti ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük insani krizlerden birine yol açtı. Uluslararası siyasetin en etkili isimlerinden biri olan Vladimir Putin'i de merkeze aldı.

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Milyon dolarlık saatler süper lüks yatlar uçurumun tepesinde konak 58 uçak ve daha niceleri... Putin’in serveti dudak uçuklatıyor

O, Batı'nın her zaman dikkatle izlediği Rusya'da, on yıllardır işlerin başındaydı. Ancak 21. yüzyılda Ukrayna'da bir savaş başlatma kararı, bazı deneyimli diplomatları ve politikacıları bile şaşırttı. Kişiliği ve bir KGB subayı olarak geçmişiyle her zaman dünyanın ilgisini çekmiş olan Putin'in gözterişli yaşam tarzı da mercek altına alındı.

Milyon dolarlık saatler süper lüks yatlar uçurumun tepesinde konak 58 uçak ve daha niceleri... Putin’in serveti dudak uçuklatıyor

Fortune'a göre Kremlin, resmi olarak Putin'in yıllık 140 bin dolar maaş aldığını belirtti. Raporda ayrıca, kamuya açıklanmış varlıkları arasında 800 metrekarelik bir daire, bir treyler ve üç araba olduğu belirtildi.

Milyon dolarlık saatler süper lüks yatlar uçurumun tepesinde konak 58 uçak ve daha niceleri... Putin’in serveti dudak uçuklatıyor

SERVETİ 200 MİLYAR DOLAR
Ancak genellikle dünyanın en zengin adamı olduğuna inanılıyor. Yatırım ve varlık yönetimi şirketi Hermitage Capital Management, 2017'de Putin'in kişisel servetinin 200 milyar dolar olduğunu iddia etti. Milliyet'in aktardığı iddiaya göre, şirketin CEO'su Bill Browder tarafından ABD Senatosu Yargı Komitesi önünde yapıldı. Browder 1990'larda Rusya'da önemli bir yatırımcı olduğu için Putin ve Rusya hakkındaki yorumları ciddiye alınıyor.

Milyon dolarlık saatler süper lüks yatlar uçurumun tepesinde konak 58 uçak ve daha niceleri... Putin’in serveti dudak uçuklatıyor

Rusya Devlet Başkanı'nın akıllara zarar miktardaki servetiyle ilgili iddialar, ultra lüks yaşam tarzı nedeniyle ortalıkta dolaşıyor. Fortune'a göre Putin, Patek Philippe'in 60.000 dolar değerindeki Perpetual Calendar ve 500.000 dolarlık A Lange & Sohne Toubograph gibi lüks saatler takıyor.

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