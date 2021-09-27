DSÖ'den flaş açıklama! Wuhan'a yeni ekip! Ekipte dikkat çeken uzmanlar var
2019 yılının Kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı 2 yıldır adeta esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle her gün milyonlarca kişi hayatını kaybederken DSÖ flaş bir karar aldı. Gelen son dakika haberine göre, DSÖ, Kovid-19'un Wuhan'daki laboratuvardan kaçıp kaçmadığı konusunda yapacağı araştırma için yeni uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu. Söz konusu ekipteki bilim insanlarının uzmanlık alanları ise dikkat çekti.
27.09.2021 12:08
- Son Güncelleme: 27.09.2021 12:08
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor.
Ancak virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor. Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan sızdığı iddiası ise bir kez daha gündemde.
The Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre söz konusu ekipte biyogüvenlik, laboratuvar güvenliği, genetik ve virüslerin insanlara nasıl yayıldığı konusunda uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşacak.