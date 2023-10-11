Fransa'nın Lyon kentinde polis, Filistin'e destek gösterisine katılan protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin "Katil İsrail, Macron suç ortağı" sloganları attığı duyulurken, polisin göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor. Valilik, Lyon'da Filistin'e destek gösterisini "kamu düzeni bozma riski olduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.
Fransa'nın Lyon kentinde polis, Filistin'e destek gösterisine katılan protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu.