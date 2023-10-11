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Fransa bildiğiniz gibi! Filistin'e destek gösterisi düzenleyenlere biber gazıyla müdahale | İslam düşmanı Macron’a tepki: Suç ortağı...

Fransa'nın Lyon kentinde polis, Filistin'e destek gösterisine katılan protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin "Katil İsrail, Macron suç ortağı" sloganları attığı duyulurken, polisin göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor. Valilik, Lyon'da Filistin'e destek gösterisini "kamu düzeni bozma riski olduğu" gerekçesiyle yasaklamıştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 23:39 Güncelleme 12 Ekim 2023, 00:18
Fransa bildiğiniz gibi! Filistin’e destek gösterisi düzenleyenlere biber gazıyla müdahale | İslam düşmanı Macron’a tepki: Suç ortağı... 1

Fransa'nın Lyon kentinde polis, Filistin'e destek gösterisine katılan protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu.

Fransa bildiğiniz gibi! Filistin’e destek gösterisi düzenleyenlere biber gazıyla müdahale | İslam düşmanı Macron’a tepki: Suç ortağı... 2

Lyon'da Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Fransa bildiğiniz gibi! Filistin’e destek gösterisi düzenleyenlere biber gazıyla müdahale | İslam düşmanı Macron’a tepki: Suç ortağı... 3

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, göstericilerin "Katil İsrail, Macron suç ortağı" sloganları attığı duyulurken, polisin göstericileri dağıtmak için biber gazıyla müdahale ettiği görülüyor.

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