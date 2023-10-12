GAZZE YOK OLUYOR! Katil İsrail Gazze'yi haritadan silmek için bomba yağdırıyor! İşte sivillere atılan bombalar sonrası kentin son hali

Hamas'ın 7 Ekim günü düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte İsrail Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya başladı. Gazze'yi abluka altına alan İsrail'den kara harekatı beklenirken Gazze'yi tamamen yerle bir etme ihtimalleri dünyayı endişelendiriyor. Nitekim İngiliz Daily Mail gazetesinde, İsrailli bir savunma yetkilisinin ifadelerine yer verilirken, "Gazze'nin bir 'çadır kent' haline geleceğini ve Hamas'ın terör saldırılarının intikamını almak için her binanın yerle bir edeceğini" belirtti.
İsrail ordusu tarafından ablukaya alınan ve sınırına asker yığınağı yapılan Gazze'de durum oldukça kritik bir hal aldı. Gazze'de ölü sayısı artmaya devam ederken İsrail ordusu, çatışmaların sertleşeceği uyarısında bulundu. İsrail Ordusu Sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus önümüzdeki günlerde Gazze'den 'zor' görüntüler geleceğini ifade etti.
Yüzbinlerce asker Gazze sınırında operasyon kararını beklerken, İsrail'in bölgeye hava saldırıları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait düzinelerce savaş uçağı, Gazze'deki El-Furkan mahallesinde 200'den fazla hedefi vurdu. Gece boyunca düzenlenen hava saldırılarında Hamas askeri komutanı Muhammed Deyf'in Han Yunus'taki akrabalarının evi de vuruldu.