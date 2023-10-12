GAZZE YOK OLUYOR! Katil İsrail Gazze'yi haritadan silmek için bomba yağdırıyor! İşte sivillere atılan bombalar sonrası kentin son hali

Hamas'ın 7 Ekim günü düzenlediği Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte İsrail Gazze'de sivillere bomba yağdırmaya başladı. Gazze'yi abluka altına alan İsrail'den kara harekatı beklenirken Gazze'yi tamamen yerle bir etme ihtimalleri dünyayı endişelendiriyor. Nitekim İngiliz Daily Mail gazetesinde, İsrailli bir savunma yetkilisinin ifadelerine yer verilirken, "Gazze'nin bir 'çadır kent' haline geleceğini ve Hamas'ın terör saldırılarının intikamını almak için her binanın yerle bir edeceğini" belirtti.