ABD’yi kar fırtınası vurdu! Ölü sayısı 48’e ulaştı

Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı." dedi.

KAR FIRTINASI KAYNAKLI ÖLÜ SATISI 48'E ÇIKTI

Erie ilçesinde kar fırtınasında ölenlerin sayısının bir günde 13'ten 27'ye yükseldiği bildirildi.

Associated Press'in ülke genelinde topladığı verilere göre New York'ta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27'ye çıkarken, Ohio'da 10, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ulaştı.