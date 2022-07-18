SON DAKİKA: Yunanistan'ın hazımsızlığı! Başkan Erdoğan görüşmeler yapmıştı: Türkiye'nin SAMP-T hava savunma projesi gündemde
Son dakika haberleri... Yunanistan Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışının önüne taş koymaya çalışan Yunanistan'da bu kez de SAMP-T hava savunma projesi gündemde... Başkan Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde gündeme gelen SAMP-T hava savunma füzesi projesinden duyulan rahatsızlığı dile getiren Yunan basını 10 mil skandalını da sürdürdü.
18.07.2022 10:56 - Son Güncelleme: 18.07.2022 11:57
Son dönemlerde Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler artarken Yunan basını bu kez de SAMP-T hava savunma sistemini mercek altına aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ve Draghi ile yaptığı görüşmelerde gündeme gelen "SAMP-T'de ortak sistem geliştirelim" fikri Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.
Fransa ve İtalya ile yapılması planlanan SAMP-T hava savunma sistemi projesi Türkiye'nin burnunun dibindeki silahsız statüdeki adaları dahi silahlandıran Yunanistan'ın dikkatini çekti.
Türkiye'nin silah satın almasından duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren son olarak da ABD'nin F-16 satışının önüne taş koymak isteyen Yunanistan'daki uzmanlar Türkiye'ye son teknoloji silahların satışını tehlike olarak niteledi.