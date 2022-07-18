SON DAKİKA: Yunanistan’ın hazımsızlığı! Başkan Erdoğan görüşmeler yapmıştı: Türkiye’nin SAMP-T hava savunma projesi gündemde

Son dönemlerde Yunanistan'dan Türkiye'ye yönelik provokatif eylemler artarken Yunan basını bu kez de SAMP-T hava savunma sistemini mercek altına aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Macron ve Draghi ile yaptığı görüşmelerde gündeme gelen "SAMP-T'de ortak sistem geliştirelim" fikri Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu.