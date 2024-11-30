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Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

ABD'de pedofili adası Epstein'ı ziyaret ettiği bilinen dünyaca ünlü teknoloji milyarderi Reid Hoffman'ın Donald Trump göreve başladıktan sonra ülkeden kaçacağı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda ismi seks ticareti ile suçlanan Diddy davasına karışan ünlü ünlü oyuncu ve sunucu Ellen DeGeneres'in suçlamalardan kaçmak için ülke değiştirdiği bilinirken Hoffman'ın da benzer bir şekilde Jeffrey Epstein dosyasından kaçmaya çalıştığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 14:31 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 14:36
Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimini kazanan eski Başkan Donald Trump, yeni dönem için Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken Demokratlardan pek çok isim ise ülkeden ayrılacağını duyuruyor.

Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

TRUMP GELİNCE DEMOKRAT MİLYARDER KAÇACAK

Demokrat teknoloji milyarderi Reid Hoffman, Trump 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce ABD'den kaçmayı planladığını duyurdu.

Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

New York Times, birkaç isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde kariyer sitesi LinkedIn'in kurucusu Hoffman'ın, Trump'ın ezici zaferinin ardından farklı bir kıtaya taşınmayı planladığını bildirdi.

Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

MİSİLLEME PANİĞİ

Times'a göre Hoffman, Trump'a karşı açılan E. Jean Carroll davası gibi çabaların finansmanına yardımcı olduktan sonra Trump yönetiminin "misilleme yapmasından endişe ediyor".

Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

ELON MUSK "EPSTEIN KORKUSUNDAN" DEMİŞTİ

Tesla CEO'su ve Trump'ın müttefiki Elon Musk, ekim ayında ünlü talk show sunucusu Tucker Carlson'a Hoffman'ın "Trump'ın zaferinden korktuğunu" söylemişti. Carlson Musk'a "Size gergin görünüyor mu?" diye sorarken Musk'ın cevabı ise "Evet. Trump'ın zaferinden korkuyor." oldu.

Carlson, "Bunun ardından yapılacak ifşalar yüzünden mi?" diye sordu ve Musk, "Bence zaten ideolojik olarak Trump'la aynı çizgide değil ancak Epstein durumu konusunda endişeli olduğunu düşünüyorum." diye cevapladı.

Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

ÜNLÜ OYUNCU DIDDY DAVASINDAN KAÇTI

Seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan dünyaca ünlü Rapçi Sean Diddy Combs soruşturması genişletilirken ünlü oyuncu ve sunucu Ellen DeGeneres de ABD'den kaçtı. İngiltere'ye taşınan DeGrenes, Donald Trump'ın zaferini bahane gösterse de esas sebebin Diddy davası olduğu düşünülüyor.

Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD’den firar etti
Diddy soruşturması genişletildi ünlü Hollywood oyuncusu ABD'den firar etti

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