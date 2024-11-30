Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimini kazanan eski Başkan Donald Trump, yeni dönem için Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken Demokratlardan pek çok isim ise ülkeden ayrılacağını duyuruyor.
TRUMP GELİNCE DEMOKRAT MİLYARDER KAÇACAK
Demokrat teknoloji milyarderi Reid Hoffman, Trump 20 Ocak'ta göreve başlamadan önce ABD'den kaçmayı planladığını duyurdu.
New York Times, birkaç isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde kariyer sitesi LinkedIn'in kurucusu Hoffman'ın, Trump'ın ezici zaferinin ardından farklı bir kıtaya taşınmayı planladığını bildirdi.
MİSİLLEME PANİĞİ
Times'a göre Hoffman, Trump'a karşı açılan E. Jean Carroll davası gibi çabaların finansmanına yardımcı olduktan sonra Trump yönetiminin "misilleme yapmasından endişe ediyor".
ELON MUSK "EPSTEIN KORKUSUNDAN" DEMİŞTİ
Tesla CEO'su ve Trump'ın müttefiki Elon Musk, ekim ayında ünlü talk show sunucusu Tucker Carlson'a Hoffman'ın "Trump'ın zaferinden korktuğunu" söylemişti. Carlson Musk'a "Size gergin görünüyor mu?" diye sorarken Musk'ın cevabı ise "Evet. Trump'ın zaferinden korkuyor." oldu.
Carlson, "Bunun ardından yapılacak ifşalar yüzünden mi?" diye sordu ve Musk, "Bence zaten ideolojik olarak Trump'la aynı çizgide değil ancak Epstein durumu konusunda endişeli olduğunu düşünüyorum." diye cevapladı.
ÜNLÜ OYUNCU DIDDY DAVASINDAN KAÇTI
Seks ticareti ve insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan dünyaca ünlü Rapçi Sean Diddy Combs soruşturması genişletilirken ünlü oyuncu ve sunucu Ellen DeGeneres de ABD'den kaçtı. İngiltere'ye taşınan DeGrenes, Donald Trump'ın zaferini bahane gösterse de esas sebebin Diddy davası olduğu düşünülüyor.