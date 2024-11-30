Firarın adı bu kez Epstein! Teknoloji milyarderi Reid Hoffman ABD’den kaçacak

ABD'de 5 Kasım başkanlık seçimini kazanan eski Başkan Donald Trump , yeni dönem için Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken Demokratlardan pek çok isim ise ülkeden ayrılacağını duyuruyor.

Times'a göre Hoffman, Trump'a karşı açılan E. Jean Carroll davası gibi çabaların finansmanına yardımcı olduktan sonra Trump yönetiminin "misilleme yapmasından endişe ediyor".

ELON MUSK "EPSTEIN KORKUSUNDAN" DEMİŞTİ

Tesla CEO'su ve Trump'ın müttefiki Elon Musk, ekim ayında ünlü talk show sunucusu Tucker Carlson'a Hoffman'ın "Trump'ın zaferinden korktuğunu" söylemişti. Carlson Musk'a "Size gergin görünüyor mu?" diye sorarken Musk'ın cevabı ise "Evet. Trump'ın zaferinden korkuyor." oldu.

Carlson, "Bunun ardından yapılacak ifşalar yüzünden mi?" diye sordu ve Musk, "Bence zaten ideolojik olarak Trump'la aynı çizgide değil ancak Epstein durumu konusunda endişeli olduğunu düşünüyorum." diye cevapladı.