Donald Trump bu kez de DJ oldu! Mar-a-Lago’da VIP parti: Elon Musk da orada Sylvester Stallone da

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Şükran Günü'nde özel kulübü Mar-a-Lago'da düzenlediği etkinlikle gündeme damga vurdu. Trump'ın DJ'lik yaptığı, yakın arkadaşı milyarder Elon Musk'ın ise kulübün VIP masasında keyif çattığı görüldü.
TRUMP'TAN MAR-A-LAGO'DA PARTİ
The New York Post'a göre, Trump'ın düzenlediği Şükran Günü eğlencesinde Rocky'nin yıldızı, dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone ile Tesla ve X'in CEO'su milyarder Elon Musk da bulunuyordu.
ELON MUSK VIP EĞLENCEDE
New York Post'a konuşan bir kaynak Trump'ın ailesinin de kulüpte olduğunu belirtirken "Melania, karelerde renk patlamaları olan uzun kollu kahverengi/turuncu sonbahar renkli bir elbiseyle çok ince ve şık görünüyordu. Eric ve Lara [Trump] oradaydı, Elon Musk ve annesi Maye ve Tiffany Trump ve kocası da oradaydı." ifadelerini kullandı.
SYLVESTER STALLONE DE PARTİDE
New York Post'a konuşan kaynak "Stallone akşam 8 civarında geldi. Trump ailesi akşam 6:45'te geldi ve akşam 9:15'te ayrıldı. Yemekte 300 kişi vardı; yemek üyelere ve misafirlerine açıktı." İfadelerini kullandı.
"TRUMP BÜTÜN GECE DJ'LİK YAPTI"
Bir diğer kaynak ise Trump'ın gece boyunca DJ'lik yaptığını söyledi ve şöyle konuştu:
Trump bütün gece DJ'lik yaptı ve 'YMCA' ile açılış yaptı ve Elvis hitlerini ve 'Phantom of the Opera' ve 'Ave Maria'yı favori şarkıları olarak çalmaya devam etti. Konuşma yapılmadı ancak Elon'un başkana ve ailesine kadeh kaldırdığı görüldü.
MUSK ŞARKILARA EŞLİK ETTİ
Instagram'da yayınlanan bir videoda Trump ve teknoloji meraklısı yardımcısı Musk'ın "YMCA" şarkısını coşkuyla söylediği ifade edildi.
MAR-A-LAGO'NUN DÜZENLİ DJ'İ
Trump'ın üyelik ücretlerinin 1 milyon doları aştığı kulüpte düzenli olarak DJ'lik yaptığı belirtildi. İçeriden bir kaynak, Şükran Günü ziyafetinin içecekler dahil yaklaşık 350 dolar olduğunu söyledi.
Kaynak Şükran Günü menüsünü ise "Hindi ve tüm garnitürlerin ve kelimenin tam anlamıyla hayal edilebilecek her şeyin olduğu zengin bir büfeydi. Masa da sonbahar renklerindeydi." şeklinde anlattı.
Trump ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ülkemizi mahvetmek için çok çalışan Radikal Solcu Deliler de dahil olmak üzere herkese Mutlu Şükran Günü." ifadelerini kullanmıştı.