Donald Trump bu kez de DJ oldu! Mar-a-Lago’da VIP parti: Elon Musk da orada Sylvester Stallone da

Instagram'da yayınlanan bir videoda Trump ve teknoloji meraklısı yardımcısı Musk'ın "YMCA" şarkısını coşkuyla söylediği ifade edildi.

MAR-A-LAGO'NUN DÜZENLİ DJ'İ

Trump'ın üyelik ücretlerinin 1 milyon doları aştığı kulüpte düzenli olarak DJ'lik yaptığı belirtildi. İçeriden bir kaynak, Şükran Günü ziyafetinin içecekler dahil yaklaşık 350 dolar olduğunu söyledi.

Kaynak Şükran Günü menüsünü ise "Hindi ve tüm garnitürlerin ve kelimenin tam anlamıyla hayal edilebilecek her şeyin olduğu zengin bir büfeydi. Masa da sonbahar renklerindeydi." şeklinde anlattı.