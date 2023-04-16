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Haberler Dünya İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE'nin kritik özelliklerini böyle saydılar

İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE'nin kritik özelliklerini böyle saydılar

Türkiye'nin ilk gözlem uydusu İMECE, dün ABD'den başarıyla fırlatıldı. Daha önce fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İMECE Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin ilk gözlem uydusu olduğuna dikkat çeken Yunan basını İMECE'nin özelliklerine de yer verdi.

takvim.com.tr
AJANSLAR
16.04.2023 13:56 - Son Güncelleme: 16.04.2023 13:56
İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE’nin kritik özelliklerini böyle saydılar

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de ABD'nin California eyaletinde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

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İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE’nin kritik özelliklerini böyle saydılar

Daha önce fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE’nin kritik özelliklerini böyle saydılar

Bakan Akar ile Mandal'ın konuşmalarının ardından geri sayım yapıldı ve TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, Türkiye saatiyle 09.48'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE’nin kritik özelliklerini böyle saydılar

İMECE ile yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı.

İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE’nin kritik özelliklerini böyle saydılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tören için bir video mesaj gönderdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da fırlatmanın ardından törene telefonla bağlandı, emeği geçenlere teşekkür etti.

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