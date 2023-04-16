İMECE Yunan basınında: Türkiye ilk defa sahip oldu! İMECE'nin kritik özelliklerini böyle saydılar
Türkiye'nin ilk gözlem uydusu İMECE, dün ABD'den başarıyla fırlatıldı. Daha önce fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi. İMECE Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin ilk gözlem uydusu olduğuna dikkat çeken Yunan basını İMECE'nin özelliklerine de yer verdi.
16.04.2023 13:56 - Son Güncelleme: 16.04.2023 13:56
Daha önce fırlatma operasyonu hava şartları nedeniyle 3 kez ertelenen İMECE uydusunun Türkiye'deki fırlatma programı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
İMECE ile yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatıldı.