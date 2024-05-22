Filistin'i hangi devletler tanıyor? Türkiye tanıyor mu? 3 ülke daha Filistin'i tanıyacak | Tanımayan ülkeler hangileri?

Filistin Devleti 'ni resmen tanıyan ülkelerin oranı gittikçe artıyor. Bu durum, İsrail'in 7 Ekim'de başlayan vahşi katliamları devam ederken daha da önemli hale geldi. Uzmanlar, Batılı ülkelerin Filistin'i tanımalarının bu süreçte İsrail'in küresel düzende etki alanının daralması anlamında muhtemel görüyor. Peki hangi ülkeler Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyor? Hangi ülkeler son gelişmelerin ardından tanımaya karar verdi ? AB ülkeleri bu konuda ne kadar ayrışıyor? Türkiye Filistin'i devlet olarak tanıyor mu?

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2024 Mayıs ayı itibarıyla, Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 146'sı Filistin Devleti'ni resmen tanıyor. Bu da BM üyesi ülkelerin %71,8'ine denk geliyor. 7 Ekim'de başlayan katliamlardan bu yana pek çok devle Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

22 Mayıs Çarşamba günü Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi İspanya ve İrlanda ile birlikte Norveç de Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Peki, toplam da hangi ülkeler Filistin'i devlet olarak tanıyor? İşte 2024'te Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkeler!