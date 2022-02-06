Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı şoke etti! Simpsonlar’dan Metaverse kehaneti! Kehanet mi Zuckerberg hırsızlığı mı?
Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsons, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Koronavirüüs tahmin etmesi, ABD'de Trump taraftarlarının kongre basması, Beyrut'taki patlamanın benzerinin yayınlanmasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü Simpson dizisi. 30 yıllık dizinin yine akıllara durgunluk verecek bir öngörüsü daha olduğu ortaya çıktı.
Simpsonlar'ın hayranlarının bildiği gibi, çizgi dizinin Donald Trump'ın başkanlığından Covid pandemisine, 11 Eylül trajedisinden ABD'deki Kongre baskınına kadar geleceği tahmin etme konusunda esrarengiz bir yeteneği var.
Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Hayranları, efsane çizgi dizi The Simpsons'ın geleceği tahmin ettiği zamanları tespit etmeye son derece hevesli, ancak yapımcılar bu iddiaları küçümsemekle yetiniyor. İşte bugüne dek pek çok kehaneti doğru çıkan çizgi dizinin 2022 yılı için tahminleri.
SANAL GERÇEK YEMEKLER
Simpsonlar, Homer ve Marge'ın sanal gerçeklik gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla bir miktar "sanal şekerleme" ile kendilerini şımarttıkları 2030 yılına, geleceğe seyahat etmeyi başarmışlardı. Cornell Üniversitesi'ndeki gıda bilimcileri, rahatlatıcı bir sanal gerçeklik ortamında tüketilen peynirin daha lezzetli olduğunu keşfetti. Royal Caribbean ise, misafirlerine yolculuklarında Sanal Gerçeklik yemek deneyimi yaşatmak için teknoloji geliştirmeye çalışıyor.
MARS'I KOLONİLEŞTİRMEK
Mars'a gitme hayalleri kuran Lisa, annesi Marge'ın hoşnutsuzluğuna rağmen Kızıl Gezegen'e tek yönlü bir gezi için kaydoluyor. Bu da tüm ailenin aynı anda 2026 yılında gerçekleşmesi gereken geziye kaydolmasına neden oluyor. Elon Musk ve SpaceX'teki ekibi, 2022'de Mars'a giden kargo gemileri geliştirmeye çalışıyor.
BAŞKAN ADAYI IVANKA TRUMP
Simpsonlar, Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın, babasının göreve başlamasından önce veya sonra Başkanlığa aday olduğunu sık sık işaret etti. Gerçek hayatta ise, Ivanka Trump, Başkan olmak için gerekli şartları barındırıyor ve aday olması şaşırtıcı değil.