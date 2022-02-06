Simpsonlar'ın 30 yıl önce yaptığı tahminin tutması dünyayı şoke etti! Simpsonlar’dan Metaverse kehaneti! Kehanet mi Zuckerberg hırsızlığı mı?

SANAL GERÇEK YEMEKLER

Simpsonlar, Homer ve Marge'ın sanal gerçeklik gözlükleri ve besleme tüplerinin yardımıyla bir miktar "sanal şekerleme" ile kendilerini şımarttıkları 2030 yılına, geleceğe seyahat etmeyi başarmışlardı. Cornell Üniversitesi'ndeki gıda bilimcileri, rahatlatıcı bir sanal gerçeklik ortamında tüketilen peynirin daha lezzetli olduğunu keşfetti. Royal Caribbean ise, misafirlerine yolculuklarında Sanal Gerçeklik yemek deneyimi yaşatmak için teknoloji geliştirmeye çalışıyor.