Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Maneskin rock grubu hakkında yeni bir skandal ortaya çıktı. Yarışmada "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla birinci gelen grubun adı bu kez de hırsızlıkla gündemde. İşte detaylar…
25.05.2021 09:10
- Son Güncelleme: 25.05.2021 09:10
Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.
Ancak kazanan grup ve şarkılarından çok geceye 'uyuşturucu' iddiaları damga vurdu.
Maneskin'in baş solisti David'in canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.
Bu görüntü solistin canlı yayında uyuşturucu kullandığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.
David, 'test yaptırmaya hazırım' dedi ve haklı çıktı. Organizatörler müzisyenin uyuşturucu testinin negatif çıktığını açıkladı.