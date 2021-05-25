Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!

Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Maneskin rock grubu hakkında yeni bir skandal ortaya çıktı. Yarışmada "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla birinci gelen grubun adı bu kez de hırsızlıkla gündemde. İşte detaylar…

25.05.2021 09:10 - Son Güncelleme: 25.05.2021 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





