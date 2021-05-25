Vav TV İzle

Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!

Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nda uyuşturucu kullandığı iddia edilen Maneskin rock grubu hakkında yeni bir skandal ortaya çıktı. Yarışmada "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla birinci gelen grubun adı bu kez de hırsızlıkla gündemde. İşte detaylar…

25.05.2021 09:10 - Son Güncelleme: 25.05.2021 09:10
Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!

Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!

Ancak kazanan grup ve şarkılarından çok geceye 'uyuşturucu' iddiaları damga vurdu.

Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!

Maneskin'in baş solisti David'in canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.

Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!

Bu görüntü solistin canlı yayında uyuşturucu kullandığı iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Eurovision 2021'de uyuşturucu rezaleti ortaya çıkmıştı! Eurovision birincisi şimdi de hırsızlıkla gündemde!

David, 'test yaptırmaya hazırım' dedi ve haklı çıktı. Organizatörler müzisyenin uyuşturucu testinin negatif çıktığını açıkladı.