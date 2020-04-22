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Kim Jong-un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri ölürse yerine geçecek isim...
Kim Jong-un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri ölürse yerine geçecek isim...
Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir... Kuzey Kore'nin entresanlıklarla dolu lider Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyatın ardından durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi. Henüz konuya resmi açıklama ise yapılmadı. Ancak bu iddiaların ardından spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Ülke basının hiçbir yorum yapmaması ve liderin nerede olduğuna dair bilgi vermemesi kafaları karıştırıyor. Öte yandan Kim'in ölmesi halinde yerine kimin geçebileceği konuşulmaya başlandı. İşte o aday...
22.04.2020 12:01
- Son Güncelleme: 22.04.2020 12:12
Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonların uluslararası kamuoyuna bomba gibi düşmesinin ardından sessizliğini koruyan Kuzey Kore basını, 'rutin' haberlerini sürdürdü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialara hiç değinmeyen basın, Kim'in eski açıklamalarını haberleştirdi ve daha önce çekilmiş fotoğraflarını kullandı.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ve resmi gazete Rodong Sinmun, olağan haberlerini vermeyi sürdürdü. Genelde olduğu gibi Kim'in adı tüm gazetelerde sık sık geçti ancak sağlığıyla ya da nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmedi.
ÖLÜRSE YERİNE KİM GEÇECEK?
Kim Jong-un, babası Kim Jong-il'in 2011'de kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından yönetimi devralan üçüncü nesil aile üyesi.
Dolayısıyla Kim'in sağlığıyla ilgili iddialar da onun yaşamını yitirmesinin ardından yönetimi kimin devralacağı sorularını beraberine getirdi.