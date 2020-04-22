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Kim Jong-un'un yerine kim geçecek? Kuzey Kore lideri ölürse yerine geçecek isim...

Kuzey Kore lider Kim Jong Un ve Ri Sol Ju, dünyanın en çok merak edilen ikilisi olabilir... Kuzey Kore'nin entresanlıklarla dolu lider Kim Jong-un'un geçirdiği ameliyatın ardından durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği iddia edildi. Henüz konuya resmi açıklama ise yapılmadı. Ancak bu iddiaların ardından spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Ülke basının hiçbir yorum yapmaması ve liderin nerede olduğuna dair bilgi vermemesi kafaları karıştırıyor. Öte yandan Kim'in ölmesi halinde yerine kimin geçebileceği konuşulmaya başlandı. İşte o aday...

22.04.2020 12:01 - Son Güncelleme: 22.04.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





