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Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü

Çin'in Cuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs ne yazık ki hızla yayılıyor. Ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı günden bu yana coronavirüs dünyayı alarma geçirmiş durumda. Türkiye'de de önlemler had safhada. Korona virüsün nasıl, nereden çıktığı araştırılırken, pek çok farklı detay ortaya çıkıyor. İspanya'da yapılan ve El Pais gazetesinde yayımlanan çalışmada yer alan ifadeler dünyayı salladı. Çalışmaya göre Bizans İmparatoru 1.Jüstinyen'in adıyla anılan salgın süresince İstanbul'da bugünküyle paralellik gösteren zamanlar yaşandı. Vebanın 541 yılında Mısır'da ortaya çıktıktan yaklaşık 1 yıl sonra İstanbul'a ulaştığı ve 4 ay süresince kentte yıkıcı etkiler bıraktığı da belirtiliyor. İşte şoke eden detaylar.

22.04.2020 14:50 - Son Güncelleme: 22.04.2020 14:58
Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü

İspanya'da yapılan akademik bir çalışma, 6.yüzyılda Bizans İmparatorluğu dönemi İstanbul'unda yaşanan bubonik veba (hıyarcıklı veba) salgını ile corona virüs salgını arasında bağlantılar kurdu.

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Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü

El Pais gazetesinde yayımlanan habere göre, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen'in adıyla anılan salgın süresince İstanbul'da bugünküyle paralellik gösteren zamanlar yaşandı.

Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü

Prokopius isimli Bizanslı tarihçinin yazılarını inceleyen Barcelona Üniversitesi'nden araştırmacı Sales Carbonell, veba süresince kentte 'mutlak sınırlamalar ve izolasyon' uygulandığını kaydetti.

Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü

Carbonell yaşanan süreci, "Hasta insanlar için tam karantina zorunluydu. Ancak kalan kişiler de, kendi sağlıkları için, çoğunlukla izole olmayı tercih ediyordu" diye anlatıyor.

Dünya bunu konuşuyor, son dakika olarak geçildi: Koronavirüs'ün benzeri 1500 yıl önce İstanbul'da görüldü

Vebanın 541 yılında Mısır'da ortaya çıktıktan yaklaşık bir yıl sonra İstanbul'a ulaştığı ve dört ay süresince kentte yıkıcı etkiler bıraktığı belirtiliyor.

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