Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri harekatın 5. gününde esir alınan Rus askerlerinden şoke eden itiraflar geldi. Ukraynalı yetkililer tarafından görüntüleri yayınlanan Rus askerleri "Tatbikat var dediler, kandırıldık, savaş istemiyoruz" yanıtını verdi.
28.02.2022 12:21 - Son Güncelleme: 28.02.2022 12:42
Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin kuzeyinde 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan bombardıman sonucu birçok yerleşim yerinin hasar aldığını duyurdu. Ukraynalıların direnişi ile Rus birliklerinin ilerleyişi yavaşlarken Ukraynalı yetkililerin Telegram üzerinden esir alınan Rus askerlerin sorgulandığı anları yayınladı.
Videoların çekildiği tarih ve konumu paylaşılmazken Rus askerlerin açıklamaları görüntülere böyle yansıdı.