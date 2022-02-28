Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin kuzeyinde 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan bombardıman sonucu birçok yerleşim yerinin hasar aldığını duyurdu. Ukraynalıların direnişi ile Rus birliklerinin ilerleyişi yavaşlarken Ukraynalı yetkililerin Telegram üzerinden esir alınan Rus askerlerin sorgulandığı anları yayınladı.