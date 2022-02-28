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Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri harekatın 5. gününde esir alınan Rus askerlerinden şoke eden itiraflar geldi. Ukraynalı yetkililer tarafından görüntüleri yayınlanan Rus askerleri "Tatbikat var dediler, kandırıldık, savaş istemiyoruz" yanıtını verdi.

28.02.2022 12:21 - Son Güncelleme: 28.02.2022 12:42
Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde devam ederken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Acil Durumlar Servisi, ülkenin kuzeyinde 28 Şubat yerel saatle 02.00 sıralarında başlayan bombardıman sonucu birçok yerleşim yerinin hasar aldığını duyurdu. Ukraynalıların direnişi ile Rus birliklerinin ilerleyişi yavaşlarken Ukraynalı yetkililerin Telegram üzerinden esir alınan Rus askerlerin sorgulandığı anları yayınladı.

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Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Ukraynalı yetkililer yakalanan, yaralanan ve Rus askerlerinin görüntülerini paylaşmıştı.

Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Konuşabilecek durumda olan Rus askerleri ise sorguya çekildi.

Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Videoların çekildiği tarih ve konumu paylaşılmazken Rus askerlerin açıklamaları görüntülere böyle yansıdı.

Esir alınan Rus askerden şok sözler: Tatbikat var dediler kandırıldık

Askerlerden biri, 'Askeri tatbikat sebebiyle geldik.Fakat bize yalan söylediler. Şimdi buradayız" ifadelerini kullandı.

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