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Haberler Dünya Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekatta en çok konuşulan konulardan biri de 'Kiev'in hayaleti' olarak adlandırılan ve adeta ülkenin kahramanı olan pilot oldu. Çatışmaların ilk gününde 6 savaş uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık sosyal medyada gündem olurken 'Kiev hayaleti' kim? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.

28.02.2022 12:48 - Son Güncelleme: 28.02.2022 12:49
Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı.

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Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev'in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı.

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

UKRAYNALILARA GÜÇ VERİYOR
Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?

AB TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı" ifadelerine yer verdi.

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