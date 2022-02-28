Dünya Ukrayna’nın kahramanını konuşuyor! ‘Kiev hayaleti’ kim?
Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekatta en çok konuşulan konulardan biri de 'Kiev'in hayaleti' olarak adlandırılan ve adeta ülkenin kahramanı olan pilot oldu. Çatışmaların ilk gününde 6 savaş uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık sosyal medyada gündem olurken 'Kiev hayaleti' kim? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
28.02.2022 12:48 - Son Güncelleme: 28.02.2022 12:49
Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev'in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.
UKRAYNALILARA GÜÇ VERİYOR
Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.