2024 iklim ikiyüzlüleri ortaya çıktı: En çok özel jet kullanan ünlüler! Dünyayı gezip milyonlarca dolarlık yakıt harcadılar

Altıncı sırada, 291 yolculukta toplam 386.642 mil yol kat eden ve 341.990 galon yakıt tüketen Jay Z'nin Gulfstream V'i yer alıyor. Milyarder, 38 gün ve beş saate eşdeğer bir süre seyahat etti.

BEYONCE'NİN EŞİ ALTINCI SIRADA

Altıncı sırada, 291 yolculukta toplam 386.642 mil yol kat eden ve 341.990 galon yakıt tüketen Jay Z'nin Gulfstream V'i yer alıyor. Milyarder, 38 gün ve beş saate eşdeğer bir süre seyahat etti.

Beyoncé'nin eşi olan Jay Z, bir özel jet tutkunu. 2015 yılında, 27 yaşındaki girişimci Sergey Petrossev tarafından geliştirilen ve herkesin saniyeler içinde özel jette uçuş rezervasyonu yapmasını sağladığını iddia eden "özel jetler için Uber" Jetsmarter uygulamasına yatırım yapmıştı.

Dört yıl sonra uygulamanın binlerce müşteriyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı.