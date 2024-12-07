2024 iklim ikiyüzlüleri ortaya çıktı: En çok özel jet kullanan ünlüler! Dünyayı gezip milyonlarca dolarlık yakıt harcadılar

2024'te en çok özel jet kullanan ünlüler açıklandı. Çevreciler vatandaşların et ve süt ürünleri tüketimine göz dikerken dünyaca ünlü isimler ise kullandıkları özel jetlerle milyonlarca dolarlık yakıt tüketiyor.
Airplanes.live, ADSB.fi ve ADSB Exchange'den alından ve yakıt tüketimi tahminleri üretici verilerine dayanan bilgilere göre 2024'te en fazla özel jet kullanan ünlüler belli oldu.
İLK SIRADA GOOGLE'IN ESKİ CEO'SU VAR
58 gün, 20 saat ve 24 dakika süren ve 495 uçuş gerçekleştiren yapan, 612.868 hava mili ve 712.100 galon yakıt tüketen Google'ın eski CEO'su 69 yaşındaki Eric Schmidt listede ilk sırada yer alıyor.
69 yaşındaki iş insanı geçtiğimiz yıl Antigua'da düzenlenen bir açık artırmada, daha önce bir Rus oligarka ait olan 67,6 milyon dolarlık bir süper yatı satın almıştı.
ELON MUSK İKİ NUMARADA
İkinci sırada ise 320 uçuşta 511.250 galon yakıt tüketen ve 461.191 özel hava mili kat eden Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk'ın özel jeti yer alıyor.
Business Insider'ın haberine göre Musk, 2016 yılında, aralarında futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un da bulunduğu yüzde birlik kesimin gözdesi olan lüks Gulfstream G650'sini satın aldı.
SADECE 2018'DE 250'DEN FAZLA UÇUŞ
Washington Post'un haberine göre, Musk sadece 2018'de ABD, Avrupa ve Asya'da 250'den fazla uçuş gerçekleştirdi ve uçağına 700.000 dolar harcadı.
Gulfstream, Musk'ın 99 metre uzunluğundaki lüks jetinin çok sayıda büyük ekran televizyon, temiz hava sirkülasyonu ve 18 metrekarelik bagaj saklama alanıyla donatıldığını söyledi.
Jette ayrıca geniş bir laboratuvar ve krem rengi deri koltuklar ve ahşap mobilyalarla döşenmiş dört büyük oturma odası alanı bulunuyor.
ÜÇ NUMARA KIM KARDASHIAN
Gulfstream G650'ye sahip olan Kim Kardashian listede üçüncü sırada. Reality TV yıldızı ve Skims'in patronu, 464.320 galon yakıt kullanarak 39 gün, 16 saat ve iki dakika boyunca 419.532 mil seyahat etti. Jetle toplam 236 uçuş yaptı.
Kardashian özel jetini 2022'de 95 milyon dolara satın aldı. Uçağa özel modifikasyonlar taktı ve değerini 150 milyon dolara çıkardı ve "Kim Air" lakabını aldı.
SAPKIN RAPÇİ DÖRT NUMARA
Dördüncü sırada ise Gulfstream V uçağıyla 308 uçuşta 415 bin 139 mil yol kat eden ve 383 bin 360 galon yakıt tüketen rapçi Sean Diddy Combs yer alıyor.
Seks ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla tutuklu yargılanan ve Forbes'un net servetinin 400 milyon dolar olduğu tahmin ettiği 55 yaşındaki Combs, daha önce sosyal medyasını görkemli tatil kutlamalarını ve diğer ünlüleri belgelemek için kullanmıştı.
BEŞİNCİ SIRADA DA BİR RAPÇİ VAR
ABD'li rapçi ve söz yazarı Travis Scott ise Embraer E-190'ında toplam 404.644 mil yol kat ederek sıralamada beşinci oldu. Rapçi, 765.200 galon yakıt kullanarak 294 yolculuk tamamladı. Seyahat için harcadığı miktar 43 gün, beş saat ve 16 dakikaya denk geliyordu.
Gerçek adı Jacques Bermon Webster II olan Amerikalı rapçi, Allianz Stadyumu'ndaki konserinden birkaç saat önce özel jetle Sidney'e geldi.
BEYONCE'NİN EŞİ ALTINCI SIRADA
Altıncı sırada, 291 yolculukta toplam 386.642 mil yol kat eden ve 341.990 galon yakıt tüketen Jay Z'nin Gulfstream V'i yer alıyor. Milyarder, 38 gün ve beş saate eşdeğer bir süre seyahat etti.
BEYONCE'NİN EŞİ ALTINCI SIRADA
Altıncı sırada, 291 yolculukta toplam 386.642 mil yol kat eden ve 341.990 galon yakıt tüketen Jay Z'nin Gulfstream V'i yer alıyor. Milyarder, 38 gün ve beş saate eşdeğer bir süre seyahat etti.
Beyoncé'nin eşi olan Jay Z, bir özel jet tutkunu. 2015 yılında, 27 yaşındaki girişimci Sergey Petrossev tarafından geliştirilen ve herkesin saniyeler içinde özel jette uçuş rezervasyonu yapmasını sağladığını iddia eden "özel jetler için Uber" Jetsmarter uygulamasına yatırım yapmıştı.
Dört yıl sonra uygulamanın binlerce müşteriyi dolandırdığı ortaya çıkmıştı.
BILL GATES'İN LİSTEDE İKİ YERİ VAR
Yedinci sırada, Gulfstream G650'siyle 384.261 mil seyahat eden milyarder Bill Gates yer alıyor. Özel jetle toplam 228 yolculuk yaptı ve 33 gün, 19 saat ve 17 dakikaya eşdeğer 408.490 galon yakıt kullandı.
İKLİM İKİYÜZLÜSÜ
İklim değişikliği aktivistliği palavrası ile felaket tellallığı yapan Bill Gates 215 seferde 343 bin 256 mil yol kat eden ve 378 bin 700 galon yakıt tüketen ikinci Gulfstream G650'siyle de onuncu sırayı aldı.
Gates, 2023 yılında karbon emisyonlarını dengelemek için harcadığı çaba nedeniyle özel jetlerin dünyayı kirletmesiyle ilgili sorunun bir parçası olmadığını iddia etmişti.
Özel jetleriyle dünyayı gezen Gates, iklim değişikliği uyarılarını dile getirmesinin ikiyüzlülük olduğuna yönelik eleştirilere karşılık, karbon emisyonlarını telafi eden bir şirkete ödediği para miktarı nedeniyle "sorunun bir parçası olmadığını" söylemişti.
MEDYA PATRONU DOKUZUNCU SIRADA
Dokuzuncu sırada, geçtiğimiz yıl öldüğünde milyarlarca dolarlık şirketini hayırsever vakfına bırakacağını açıklayan 82 yaşındaki Avustralyalı medya patronu Michael Bloomberg yer aldı. Bloomberg, Dassault Falcon 900 ile 305 seferde 359.284 mil yol kat etti.
Bloomberg LP'nin kurucusu ve eski New York Belediye Başkanı'nın jeti, 35 gün, beş saat ve 20 dakikalık sürede toplam 256 bin 340 galon yakıt kullandı.