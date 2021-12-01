Koronavirüsün yeni varyantına neden Omicron denildi? Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü!
Dünyayı 2 senedir kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün yeni varyantı ülkeleri alarma geçirdi. Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyant için DSÖ çok yüksek riskli derken adını da Omicron olarak duyurdu. DSÖ'nün koronavirüsün yeni varyantına neden Omicron adını verdiği büyük merak konusu oldu. Sosyal medyada komplo teorileri havada uçuştu. Yeni varyanta verilen ismin nasıl ve neden seçildiği merak uyandırırken dünyanın dört bir yanındaki komplo teorisyenleri bu ismin anlamını bulduklarını iddia etti.
Koronavirüsün en son ortaya çıkan ve tüm dünyayı alarm durumuna geçiren varyantı Omicron bir yandan yayılmaya devam ederken bir yandan da hakkında bilinenlerin azlığı yüzünden merak uyandırmaya devam ediyor.
Koronavirüs salgınında dünyanın en yetkin kurumu konumundaki Dünya Sağlık Örgütü Omicron'dan önce ortaya çıkan varyantlara, ilk görüldükleri ülkelerin adlarının verilmesinin ayrımcılık ve nefret uyandıracağı gerekçesiyle Yunan alfabesinden harfler seçmişti.
DSÖ varyantları tanımlamak için 'Alfa', 'Beta' ve 'Delta' gibi Yunan harflerini kullanıyor be bunun 'bilimsel olmayan izleyiciler tarafından tartışılmasının daha kolay ve daha pratik olacağını' belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'dan yayılan yeni Koronavirüs varyantını daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron. Alfabedeki sıralamaya göre varyantın isminin 'Nu' veya 'Xi' olması gerekiyordu. Ancak DSÖ'nün varyanta 'Nu' veya 'Xi' yerine 'Omicron' adını vermesi eleştirilere neden olmuştu.
Zira DSÖ'nün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i kızdırmamak içi kasıtlı olarak "Xi"yi atladığı ve takip eden Omicron'u seçtiği yönündeki iddia spekülasyonlara yol açtı. DSÖ ve Çin arasındaki 'yakın' ilişki bu iddiayı imkansız olmaktan çıkarsa da dünya çapındaki komplo teorisyenlerinin Omicron'la ilgili akılalmaz iddiası sosyal medyada yayılıp dünyayı şaşkına çevirdi.