Koronavirüsün yeni varyantına neden Omicron denildi? Komplo teorisyenleri Omicron isminin anlamını çözdü!

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika'dan yayılan yeni Koronavirüs varyantını daha öncekiler gibi (Alfa, Beta, Delta) Yunan alfabesinden bir harfle isimlendirdi: Omicron. Alfabedeki sıralamaya göre varyantın isminin 'Nu' veya 'Xi' olması gerekiyordu. Ancak DSÖ'nün varyanta 'Nu' veya 'Xi' yerine 'Omicron' adını vermesi eleştirilere neden olmuştu.