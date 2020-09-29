Azerbaycan duyurdu: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu

'Avrupa'nın güvenliği Azerbaycan'dan geçiyor'

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, temmuzda Tovuz bölgesine bir saldırı düzenlendiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bu enerji hatları, Azerbaycan üzerinden Gürcistan'a Gürcistan üzerinden Türkiye ve oradan da Avrupaya giden geniş bir hat. Bu hatlar Azerbaycan ve Ermenistan sınırına çok yakın bir bölgeden geçiyor.