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Son dakika: Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı saniye saniye kamerada

Son dakika haberi... Ermenistan işgalindeki Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna bağlı askerleri hedef aldığı görülüyor. Görüntülerde askerlerin üzerinde keşif yapan drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek askerlerin bulunduğu mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.

29.09.2020 15:43 - Son Güncelleme: 29.09.2020 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





