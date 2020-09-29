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Son dakika: Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı saniye saniye kamerada

Son dakika haberi... Ermenistan işgalindeki Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, tüm hızıyla ilerlerken, sıcak bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna bağlı askerleri hedef aldığı görülüyor. Görüntülerde askerlerin üzerinde keşif yapan drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek askerlerin bulunduğu mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.

29.09.2020 15:43 - Son Güncelleme: 29.09.2020 15:47
Son dakika: Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı saniye saniye kamerada

Ermenistan'ın üç gün önce sivilleri hedef alan saldırısı ile harekete geçen Azerbaycan ordusu, 28 yıldır işgal altında bulunan Karabağ'daki ilerleyişini sürdürdü. Ermenistan, son 48 saatte toplam 8 sivilin ölümüne yol açtı.

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Son dakika: Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı saniye saniye kamerada

Sivillere yönelik saldırılara Azerbaycan'ın yanıtı sert oldu. Ermeni hedefleri tek tek imha edildi. Bölgeden gelen yeni görüntülerde, Azerbaycan'a ait bir kamikaze drone'un Ermenistan ordusuna bağlı askerleri hedef aldığı görülüyor.

Son dakika: Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı saniye saniye kamerada

Görüntülerde askerlerin üzerinde keşif yapan drone'un, bir süre sonra aniden dalışa geçerek askerlerin bulunduğu mevziye kamikaze saldırısı düzenlediği görülüyor.

Son dakika: Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı saniye saniye kamerada

CEPHE HATTINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem mıntıkasını imha ettiği, bir mevziye yapılan saldırıyı ise önlediği bildirildi.

Son dakika: Ermeni askerlerin Azerbaycan'a ait kamikaze drone'dan kaçış anı saniye saniye kamerada

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Hocavend ilinin Hadrut yerleşim birimi yönünde yerleşen Ermenistan ordusunun 1'inci alay 3'üncü taburunun komuta gözlem mıntıkası nokta atışıyla darmadağın edildi." ifadesini kullandı.

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