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Avrupa'da koronavirüs felaketi büyüyor! Kısmi karantina ve kısıtlama geliyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselmeye devam ederken, Avrupa ülkeleri de her geçen gün tedbirlerini artırıyor. Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı. İspanya'da ise son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Salgına karşı önlemlerin artırıldığı İspanya'da 91 belediyede kısmi karantina veya serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.

28.09.2020 22:05 - Son Güncelleme: 28.09.2020 22:09
Avrupa'da koronavirüs felaketi büyüyor! Kısmi karantina ve kısıtlama geliyor

Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselmeye devam ederken, Avrupa ülkeleri de her geçen gün tedbirlerini artırıyor.

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Avrupa'da koronavirüs felaketi büyüyor! Kısmi karantina ve kısıtlama geliyor

Salgına karşı önlemlerin artırıldığı İspanya'da 91 belediyede kısmi karantina veya serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.Sağlık Bakanlığı, cuma günü 716 bin 481 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 31 bin 785 artışla 748 bin 266 olarak güncelledi.

Avrupa'da koronavirüs felaketi büyüyor! Kısmi karantina ve kısıtlama geliyor

Ülkede 18-24 Eylül tarihleri arasında 720 bin 878 kişiye Kovid-19 testi yapıldığı ve pozitif çıkanların oranının yüzde 11,5 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'da koronavirüs felaketi büyüyor! Kısmi karantina ve kısıtlama geliyor

Ayrıca cuma gününden bu yana Kovid-19 kaynaklı 179 ölüm görüldüğü, son 7 günde ise 359 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam sayısının 31 bin 411'e çıktığı kaydedildi.

Avrupa'da koronavirüs felaketi büyüyor! Kısmi karantina ve kısıtlama geliyor

Ülkedeki yeni vakaların yaklaşık 3'te 1'i Madrid'de tespit edilirken, onu, Navarra, Rioja, Castilla La Mancha, Murcia, Castilla y Leon ve Aragon özerk bölgeleri takip ediyor.

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