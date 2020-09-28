Avrupa'da koronavirüs felaketi büyüyor! Kısmi karantina ve kısıtlama geliyor
Dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayıları yeniden yükselmeye devam ederken, Avrupa ülkeleri de her geçen gün tedbirlerini artırıyor. Fransa'da son 24 saatte 4 bin 70 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 542 bin 639'a ulaştı. İspanya'da ise son 24 saatte 2 bin 425 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Salgına karşı önlemlerin artırıldığı İspanya'da 91 belediyede kısmi karantina veya serbest dolaşıma kısıtlama uygulanıyor.
28.09.2020 22:05
- Son Güncelleme: 28.09.2020 22:09
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