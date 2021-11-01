Türkiye, İspanya'yı geride bıraktı! Turizmde zirve Türkiye'nin
Turizmin başkenti Antalya'da ekim ayı verileri, en iyi yıl olan 2019'un ekim ayının yüzde 95'ine ulaştı. 2019 Ekim ayında 1 milyon 686 bin yabancı turistin ziyaret ettiği kente, bu ekim ayında 1 milyon 602 bin turist geldi. Pandemide sağlık sisteminde sorunlar yaşayan İspanya turizmde yara aldı. Türkiye ise güçlü sağlık sistemiyle turizmden büyük gelir elde ederek, İspanyolları solladı.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Antalya'nın 2021 yılı 10 aylık dönemdeki turizm verilerini açıkladı. 1 Ocak-31 Ekim 2021 arasındaki 10 aylık dönemde Antalya'ya gelen toplam turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 163 artışla 8 milyon 618 bin 800 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 3.2 milyon turist gelirken, bu yılki artış 5 milyon 342 bin olarak gerçekleşti.
Antalya'nın 2021 yılı 10 aylık dönemdeki turist sayısı, koronavirüs salgını öncesindeki en iyi yıl olan 2019'a göre ise yüzde 41 geride kaldı. 2019'da aynı dönemde 14 milyon 696 bin kişi kentte tatil yapmıştı. Ancak, Mart-2020'den bu yana geçen 18 aylık süreç sonunda ilk defa bu ekim ayında, 2019 yılı rakamlarına çok yakın bir rakama ulaşıldı.
Bu yıl ekim ayında Antalya'ya 1 milyon 602 bin turist gelirken, 2019'un ekim ayında ise bu sayı 1 milyon 686 bin olmuştu. 2019'un ekim ayına göre yüzde 95 gerçekleşme sağlandı.
İLK SIRADA RUSLAR VAR
Ocak-ekim arasındaki 10 ayda Antalya'ya gelen 8.6 milyon turistin 3 milyon 448 binini Ruslar oluşturdu. Rusya'dan gelen turist sayısında geçen seneye göre yüzde 145 artış yaşandı ve toplam turist sayısındaki yüzde 41.4'lük pay ile ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan gelen turist sayısındaki artış 2 milyon 46 bin oldu.
UKRAYNA VE ALMANYA
İkinci sıradaki Ukrayna, turizm tarihinde ilk defa 1 milyonu bu yıl aştı. Geçen yıl 550 bin olan Ukraynalı turist sayısı bu yıl yüzde 128 artış ve 1 milyon 258 bin ile ikinci sırada yer aldı. Geçen seneye göre 707 bin kişilik artış gerçekleşen Ukrayna'nın pazar payı ise yüzde 15.1 oldu. Turizmde uzun yıllar ilk ve ikinci sırada yer alan Almanya ise bu yıl yüzde 247 artış ve 1 milyon 164 bin turistle üçüncü sırada. Geçen seneye göre kişi sayısındaki artış 828 bin olan Almanların turizmdeki payı yüzde 14.