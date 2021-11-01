Türkiye, İspanya’yı geride bıraktı! Turizmde zirve Türkiye’nin

UKRAYNA VE ALMANYA



İkinci sıradaki Ukrayna, turizm tarihinde ilk defa 1 milyonu bu yıl aştı. Geçen yıl 550 bin olan Ukraynalı turist sayısı bu yıl yüzde 128 artış ve 1 milyon 258 bin ile ikinci sırada yer aldı. Geçen seneye göre 707 bin kişilik artış gerçekleşen Ukrayna'nın pazar payı ise yüzde 15.1 oldu. Turizmde uzun yıllar ilk ve ikinci sırada yer alan Almanya ise bu yıl yüzde 247 artış ve 1 milyon 164 bin turistle üçüncü sırada. Geçen seneye göre kişi sayısındaki artış 828 bin olan Almanların turizmdeki payı yüzde 14.