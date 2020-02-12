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Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta ayrıldığı ülkeye dönüşünde tepkilerle karşılaştı. Guaido'nun üzerine bir kadın çerez ve su atarken, çevredeki grubun "vatan haini" diye bağırdığı duyuldu.

12.02.2020 09:06 - Son Güncelleme: 12.02.2020 09:11
Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) söz konusu kararına rağmen ülke dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan, ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'yi ziyaret eden Guaido, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na geldi.

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Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!

Pasaport kontrolünden geçişinde herhangi bir engel çıkarılmayan Guaido, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre havalimanında bekleyen bazı Venezuelalıların yoğun tepkisi ile karşılaştı. ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa üniforması giyen bir kadın Guaido'nun üzerine çerez ve su atarken, çevredeki grubun "vatan haini" diye bağırdığı duyuldu.

Guaido, havalimanının dış hatlar bölümüne geçtiğinde ise buradaki taraftarlarının slogan ve sevgi gösterisi ile karşılandı.

Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!

HAVALİMANININ DIŞINDA DA TEPKİ
Havalimanı içindeki taraftarlarıyla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Guaido, dışarıda bekleyen aracına yöneldiğinde ise daha ağır tepkilerle karşılaştı. Yaşanan arbedede gruptaki bir kişinin Guaido'yu yakasından tutup silkelediği görüldü.

Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!

Korumaları ve taraftarlarıyla beraber başkent Caracas'a hareket eden Guaido, sosyal medya hesabından dönüşünü duyurduğu açıklamasında ise "Ülkenin bütün siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!

Dünyanın, Venezuela'daki "Demokrasi ve özgürlüğün yeniden kazanılması için" yanlarında olduğunu savunan Guaido, Venezuela'da "yeni bir dönemin" başladığını iddia etti.

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