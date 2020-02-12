Darbeci Guaido'ya havalimanında şok!
Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak'ta ayrıldığı ülkeye dönüşünde tepkilerle karşılaştı. Guaido'nun üzerine bir kadın çerez ve su atarken, çevredeki grubun "vatan haini" diye bağırdığı duyuldu.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) söz konusu kararına rağmen ülke dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya'da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı'na katılan, ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'yi ziyaret eden Guaido, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Pasaport kontrolünden geçişinde herhangi bir engel çıkarılmayan Guaido, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre havalimanında bekleyen bazı Venezuelalıların yoğun tepkisi ile karşılaştı. ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa üniforması giyen bir kadın Guaido'nun üzerine çerez ve su atarken, çevredeki grubun "vatan haini" diye bağırdığı duyuldu.
Guaido, havalimanının dış hatlar bölümüne geçtiğinde ise buradaki taraftarlarının slogan ve sevgi gösterisi ile karşılandı.
Korumaları ve taraftarlarıyla beraber başkent Caracas'a hareket eden Guaido, sosyal medya hesabından dönüşünü duyurduğu açıklamasında ise "Ülkenin bütün siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.