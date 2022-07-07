Kraliçe Elizabeth tam 14 başbakan eskitti hala tahtta! Tarihin en uzun süre hizmet veren 2'nci hükümdarı olan Elizabeth...
Kabinesi ve partisinde yaşanan istifalar, başbakanlıkta Kovid-19 kısıtlamalarını ihlal eden partiler gibi bir dizi olayın ardından üzerinde istifa baskısı oluşan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Muhafazakar Parti liderliğinden, sonbaharda ise parti liderlik seçiminin ardından başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı. Johnson'ın istifası dünya gündemini sallarken, Kraliçe II. Elizabeth'ın tahtta olduğu süre boyunca görevden ayrılan 14. başbakan oldu.
07.07.2022 17:11 - Son Güncelleme: 07.07.2022 17:11
Elizabeth, Mayıs 2024'e kadar hüküm sürmesi durumunda tarihin en uzun süre başta kalan hükümdarı olacak. Fransa Kralı XIV.Louis ise 1643'ten 1715'e kadar 72 yıl 110 günlük saltanatı ile tarihin en uzun süre başta kalan hükümdarı olarak ilk sırada yer alıyor. XIV.Louis, 4 yaşında tahta çıkarken, hükmetmeye ise 20'li yaşlarında başlamıştı.
Tüm bu süre zarfında, son olarak istifa eden Boris Johnson'la beraber 14 başbakan eskitti Elizabeth. İşte II. Elizabeth'in döneminde İngiltere'de başbakanlık yapmış tüm isimler...