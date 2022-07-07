Kraliçe Elizabeth tam 14 başbakan eskitti hala tahtta! Tarihin en uzun süre hizmet veren 2’nci hükümdarı olan Elizabeth...

Elizabeth, Mayıs 2024'e kadar hüküm sürmesi durumunda tarihin en uzun süre başta kalan hükümdarı olacak. Fransa Kralı XIV.Louis ise 1643'ten 1715'e kadar 72 yıl 110 günlük saltanatı ile tarihin en uzun süre başta kalan hükümdarı olarak ilk sırada yer alıyor. XIV.Louis, 4 yaşında tahta çıkarken, hükmetmeye ise 20'li yaşlarında başlamıştı.