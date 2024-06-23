Roger Waters, Yusuf İslam, Lowkey… Dünyaca ünlü yıldızlar Filistin için sahnede: İşgal altındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz

Dünyaca ünlü yıldızlar Filistin'e destek için Londra'da sahneye çıktı. İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucusu olan Roger Waters, Londra'da Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte "Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz" dedi. Etkinlikte ayrıca Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi ve Yusuf İslam, Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu söyledi.