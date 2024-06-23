Roger Waters, Yusuf İslam, Lowkey… Dünyaca ünlü yıldızlar Filistin için sahnede: İşgal altındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz

Dünyaca ünlü yıldızlar Filistin'e destek için Londra'da sahneye çıktı. İngiliz rock grubu Pink Floyd'un vokalisti, basçısı ve kurucusu olan Roger Waters, Londra'da Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte "Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz" dedi. Etkinlikte ayrıca Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de şarkılarını Filistin için söyledi ve Yusuf İslam, Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu söyledi.
İsrail Gazze'de katliama devam ederken dünyaca ünlü yıldızlardan Filistin'e destek, Tel Aviv'e tepki yağmaya devam ediyor.
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un kurucularından vokalist ve basçı Roger Waters, Londra'da Filistin için sahneye çıktı.
ROGER WATERS: FİLİSTİNLİLERİN HAKLARININ SAVAŞÇISIYIZ
Londra'daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Waters, konserden önce yaptığı konuşmada, "Benim gibi birçoğunuz gözyaşları içinde yaşıyorsunuz. Çünkü Gazze ve Filistin'in işgal altındaki topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
Waters, ayrıca, "Hepimiz başta Filistinlilerin hakları olmak üzere insan haklarının savaşçısıyız. İnsanlık ruhunun varoluş savaşının askerleriyiz" dedi.