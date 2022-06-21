ABD'yi sarsan kare! Onlarca öğrenci ve öğretmen ölüme terk edilmiş! Teksas'taki katliamda yeni gelişme
Geçtiğimiz ay ABD'nin Teksas eyaletinde Salvador Ramos isimli kişi tarafından yapılan ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili kan donduran görüntüler ortaya çıktı. Yeni görüntüler ABD'yi ayağa kaldırırken, onlarca öğrencinin adeta ölüme terk edildiği görüldü.
Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentinde bulunan Robb İlkokulu bugün korkunç bir katliama sahne olmuş, 18 yaşındaki Salvador Ramos 19'u öğrenci 2'si öğretmen 21 kişiyi öldürmüştü.
ABD'deki silah yasası bu Saldırı sonrası bir kez daha tartışma konusu olurken görgü tanıklarından çok konuşulacak bir iddia gelmişti.
Saldırıdan haftalar sonra ortaya çıkan görüntülerde tüfekli ve balistik kalkanlı çok sayıda polis memurunun ihbardan 19 dakika sonra okula girdiği ancak saldırganın bulunduğu sınıfa girmek için yaklaşık 1 saat beklediği görülüyor.
Polis daha önce bu gecikmenin nedeni olarak gerekli ekipmanların olay yerine getirilmemesini göstermişti.
Austin American Statesman ve KVUE tarafından elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın 11:33'te okula girdiği, 11:52'de ise polislerin tam tehcizatlı bir şekilde okulun içinde olduğu gözler önüne serdi.
Ülkede infiale neden olan güvenlik kamerası görüntüleri ile polisin bu iddiası da çürütülmüş oldu.