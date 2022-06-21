ABD’yi sarsan kare! Onlarca öğrenci ve öğretmen ölüme terk edilmiş! Teksas’taki katliamda yeni gelişme

Austin American Statesman ve KVUE tarafından elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın 11:33'te okula girdiği, 11:52'de ise polislerin tam tehcizatlı bir şekilde okulun içinde olduğu gözler önüne serdi.

Ülkede infiale neden olan güvenlik kamerası görüntüleri ile polisin bu iddiası da çürütülmüş oldu.