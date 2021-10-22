Efes'e ikinci kez gelen milyarder Bill Gates hacı oldu
Dünyanın en zengin 4'üncü insanı unvanını 146 milyar dolarlık servetiyle elinde tutan, yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 'Lana' isimli kiralık süper yat ve katamaran sınıfı lojistik destek gemisi olan 'Wayfinder' ile Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi. Kuşadası Körfezi açıklarında demirleyen 'Lana'da bir süre dinlenen Gates daha sonra özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu.
22.10.2021 18:12
- Son Güncelleme: 22.10.2021 18:31
Yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in içinde olduğu, Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli kiralık süper yat, bugün sabah saatlerinde Kuşadası Körfezi açıklarına demirledi.
146 milyar dolarlık servete sahip olan Bill Gates, bir süre 'Lana' isimli yatta dinlendikten sonra bugün saat 15.00 sıralarında özel helikopteriyle İzmir'in Selçuk ilçesindeki havaalanına indi.