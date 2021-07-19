Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacı adayları Arafat'a çıktı
Kutsal topraklarda koronavirüs salgını gölgesinde bir hac daha tamamlanıyor. Suudi Arabistan'da hacı adayları vakfe için Arafat Dağı'nda toplandı. Öte yandan Kurban Bayramı arifesinde, Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" de değiştirildi.
19.07.2021 18:52
- Son Güncelleme: 19.07.2021 19:01
Hacı adayları, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde öğle namazından sonra Arafat Vakfesi için toplandı.
ARAFAT DAĞI'NA ÇIKTILAR
Tekbirler eşliğinde Arafat Dağı'na çıktı. Arafat Vakfesi heyecanıyla eller semaya kalktı, dualar edildi.