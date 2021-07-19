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Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacı adayları Arafat'a çıktı

Kutsal topraklarda koronavirüs salgını gölgesinde bir hac daha tamamlanıyor. Suudi Arabistan'da hacı adayları vakfe için Arafat Dağı'nda toplandı. Öte yandan Kurban Bayramı arifesinde, Kabe'nin örtüsü "Kisve-i Şerif" de değiştirildi.

19.07.2021 18:52 - Son Güncelleme: 19.07.2021 19:01
Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacı adayları Arafat'a çıktı

Kutsal topraklarda koronavirüs salgını gölgesinde ikinci kez hac ibadeti yapılıyor.

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Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacı adayları Arafat'a çıktı

Suudi Arabistan, önlemler nedeniyle bu yıl da yurt dışından hacı adayı kabul etmedi.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacı adayları Arafat'a çıktı

60 BİN KİŞİYE HAC İZNİ VERİLDİ
Yurt içinde sadece 60 bin kişinin hac ibadetini yerine getirmesine izin verildi.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacı adayları Arafat'a çıktı

Hacı adayları, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde öğle namazından sonra Arafat Vakfesi için toplandı.

Kutsal topraklarda hac vazifesini yerine getiren hacı adayları Arafat'a çıktı

ARAFAT DAĞI'NA ÇIKTILAR
Tekbirler eşliğinde Arafat Dağı'na çıktı. Arafat Vakfesi heyecanıyla eller semaya kalktı, dualar edildi.