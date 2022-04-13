RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Dünya Brooklyn'de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu

Brooklyn'de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu

New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polis, 62 yaşındaki siyahi Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu. Son açıklamada olayda yaralananların sayısı 23 olarak güncellendi.

13.04.2022 06:37 - Son Güncelleme: 13.04.2022 06:40
Brooklyn’de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James’in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu

New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını bildirdi.

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Brooklyn’de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James’in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu

New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.

Brooklyn’de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James’in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu

Polis, James'in söz konusu kamyoneti kiralayan kişi olarak şüpheli olduğunu ifade ederek, bu kişinin saldırıyı düzenleyen mi yoksa saldırganla bağlantılı bir kişi mi olduğu konusunda net bir yorum yapmadı.

Brooklyn’de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James’in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu

Philadelphia ve Wisconsin'de kayıtlı adresleri olduğu belirtilen James'i arama faaliyetlerini sürdüren polis, şüphelinin bulunması durumunda soruşturmanın somut bir noktaya gelebileceğini vurguladı.

Brooklyn’de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James’in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu

Öte yandan daha önce 16 olarak ifade edilen yaralı sayısı son açıklamada 23 olarak güncellenirken, bu kişilerden 10'unun silahla yaralandığı ve hayati tehlikesi olan kimsenin bulunmadığı belirtildi.

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