Brooklyn'de metro saldırısı! Polis Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu
New York'ta dün Brooklyn'deki bir metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 10'u ateşli silahla olmak üzere 16 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Polis, 62 yaşındaki siyahi Amerikalı Frank R. James'in saldırıyla bağlantılı olarak arandığını duyurdu. Son açıklamada olayda yaralananların sayısı 23 olarak güncellendi.
13.04.2022 06:37 - Son Güncelleme: 13.04.2022 06:40
New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.