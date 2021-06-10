Doğu Akdeniz’de ipleri koparacak hamle! ABD sınırı zorluyor! Türkiye için üretilen F-35’leri Yunanistan’a…
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Yunan safında yer alan ABD'den skandal bir hamle geldi. Yunanistan 2020 yılı bitmeden ABD'den F-35 istemişti. Haziran 2021'de ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı sınırı zorladı. Tasarıdaki en dikkat çekici yer ise, Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesi oldu. Yunan medyası, 'ABD'den Türkiye'ye sesli mesaj' başlıklarıyla tasarıyı duyurdu.
10.06.2021 16:43
- Son Güncelleme: 10.06.2021 16:43