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Doğu Akdeniz’de ipleri koparacak hamle! ABD sınırı zorluyor! Türkiye için üretilen F-35’leri Yunanistan’a…

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim devam ederken Yunan safında yer alan ABD'den skandal bir hamle geldi. Yunanistan 2020 yılı bitmeden ABD'den F-35 istemişti. Haziran 2021'de ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı sınırı zorladı. Tasarıdaki en dikkat çekici yer ise, Türkiye için üretilen F-35 jetlerinin Yunanistan'a verilmesi oldu. Yunan medyası, 'ABD'den Türkiye'ye sesli mesaj' başlıklarıyla tasarıyı duyurdu.

10.06.2021 16:43 - Son Güncelleme: 10.06.2021 16:43
Doğu Akdeniz’de ipleri koparacak hamle! ABD sınırı zorluyor! Türkiye için üretilen F-35’leri Yunanistan’a…

Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile köprüleri tamamen atacak yeni bir hamleye hazırlanıyor.

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Doğu Akdeniz’de ipleri koparacak hamle! ABD sınırı zorluyor! Türkiye için üretilen F-35’leri Yunanistan’a…

Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminden bu yana neredeyse her hafta Yunan ordusuyla tatbikat yapan ABD, ayrıca dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu Girit'teki Suda Üssü'ne gönderdi.

Doğu Akdeniz’de ipleri koparacak hamle! ABD sınırı zorluyor! Türkiye için üretilen F-35’leri Yunanistan’a…

Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt ise bulduğu her fırsatta Yunanistan'a desteğini gösterdi, savaş uçaklarına binip gezdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Doğu Akdeniz’de ipleri koparacak hamle! ABD sınırı zorluyor! Türkiye için üretilen F-35’leri Yunanistan’a…

Yunanistan 2020 bitmeden ABD'den resmi olarak F-35 jetleri istedi, Haziran 2021'e gelindiğinde ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı tarafından sunulan bir tasarı Atina'yı sevinçten çılgına çevirdi.

Doğu Akdeniz’de ipleri koparacak hamle! ABD sınırı zorluyor! Türkiye için üretilen F-35’leri Yunanistan’a…

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Marco Rubio imzasını taşıyan tasarı, Washington ve Atina arasındaki askeri işbirliğini daha da artırmayı hedefliyor.