Taliban'dan ABD'ye pes dedirtecek çıkış! Devlet televizyonunda film sahnesini aratmayan görüntüler! İntihar yelekleri, bomba yüklü araçlar...
Dünya gözünü Afganistan'daki gelişmelere çevirdi. Yönetimin el değiştirmesine karşılık direnişini tek başına sürdüren Peşnir'de Taliban ağır kayıplar verirken devlet televizyonundan yayınlanan görüntüler şoke etti. Taliban, düzenlediği silah geçit töreni sırasında intihar yeleklerini ve bombaları sergiledi. Televizyon ekranlarına gelen tuhaf görüntülerde militanlar, Afganistan'ın fethini kutlayarak savaş gösterileri yaptı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken öte yandan Taliban'ın ABD açıklaması bu kadarına da pes dedirtti.
03.09.2021 09:56
- Son Güncelleme: 03.09.2021 09:56
Dünya Taliban'ın gövde gösterisiyle tam anlamıyla dehşete düştü. Taliban, düzenlediği silah geçit töreni sırasında intihar yeleklerini ve bombaları sergiledi. Televizyon ekranlarına gelen tuhaf görüntülerde militanlar, Afganistan'ın fethini kutlayarak savaş gösterileri yaptı.
Afganistan devlet televizyonunda yayınlanan tüyler ürpertici silah geçit töreninde patlayıcı intihar yelekleri, patlayıcı cihazlar ve bombalı araçların kamyonların arkasına çekildiği görüldü.
Alışılmadık görüntüler ise, Taliban savaşçılarının dövüş sanatları sergilediklerini ve yumruklarıyla plakaları kırdıklarını, Hollywood tarzı dövüş sahnelerini aratmayan gösterilerini gözler önüne serdi.