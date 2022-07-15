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Dünyayı derinden etkileyecek! Elektrikler, şebekeler, GPS'ler çalışmayabilir! İşte o tehlike!

Güneş'in yüzeyinde giderek büyüyen, geniş bir Güneş lekesi tespit edildi. Bu leke de Dünya'daki yaşamı etkileyecek materyalleri dışarı atabilir. Öte yandan bazı raporlar, Güneş lekelerinin "tehditkar" olduğunu ve Dünya'da elektrik kesintilerine yol açabileceğini belirtiyor. Peki, AR30555 nedir? Güneş lekesi patlarsa ne olur? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
15.07.2022 16:28 - Son Güncelleme: 15.07.2022 16:52
Dünyayı derinden etkileyecek! Elektrikler, şebekeler, GPS’ler çalışmayabilir! İşte o tehlike!

Güneş, diğer yapıların yanı sıra, yüzeyinde dev lekeler sergiliyor. Bu yapılar (yüzey boyunca uzanan manyetik filamanlar) bölgedeki enkazı Dünya'ya doğru fırlatabilir ve bunlar, gezegene bir Güneş patlamasıyla ulaşabilir. Bu nedenle güneş lekesinin dünyaya vereceği zararları tartışılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar...

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Dünyayı derinden etkileyecek! Elektrikler, şebekeler, GPS’ler çalışmayabilir! İşte o tehlike!

Nitekim, Güneş'in yüzeyinde giderek büyüyen, geniş bir Güneş lekesi tespit edildi. Bu leke de Dünya'daki yaşamı etkileyecek materyalleri dışarı atabilir.

Dünyayı derinden etkileyecek! Elektrikler, şebekeler, GPS’ler çalışmayabilir! İşte o tehlike!

Ancak bu yapılar şimdiye kadar uslu gibi görünüyor ve Güneş'teki bu bölgelerin Güneş patlamalarına dönüşeceğine dair acil bir belirti de yok.

Dünyayı derinden etkileyecek! Elektrikler, şebekeler, GPS’ler çalışmayabilir! İşte o tehlike!

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE YOL AÇABİLİR


Öte yandan bazı raporlar, Güneş lekelerinin "tehditkar" olduğunu ve Dünya'da elektrik kesintilerine yol açabileceğini belirtiyor.

Dünyayı derinden etkileyecek! Elektrikler, şebekeler, GPS’ler çalışmayabilir! İşte o tehlike!

Bu Güneş lekeleri aniden şiddetle patlarsa, Dünya'ya çarptığında uyduları, GPS'i ve güç şebekelerini etkileyebilir.

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