Dünyayı derinden etkileyecek! Elektrikler, şebekeler, GPS'ler çalışmayabilir! İşte o tehlike!
Güneş'in yüzeyinde giderek büyüyen, geniş bir Güneş lekesi tespit edildi. Bu leke de Dünya'daki yaşamı etkileyecek materyalleri dışarı atabilir. Öte yandan bazı raporlar, Güneş lekelerinin "tehditkar" olduğunu ve Dünya'da elektrik kesintilerine yol açabileceğini belirtiyor. Peki, AR30555 nedir? Güneş lekesi patlarsa ne olur? İşte merak edilenler...
15.07.2022 16:28 - Son Güncelleme: 15.07.2022 16:52
Güneş, diğer yapıların yanı sıra, yüzeyinde dev lekeler sergiliyor. Bu yapılar (yüzey boyunca uzanan manyetik filamanlar) bölgedeki enkazı Dünya'ya doğru fırlatabilir ve bunlar, gezegene bir Güneş patlamasıyla ulaşabilir. Bu nedenle güneş lekesinin dünyaya vereceği zararları tartışılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar...
Nitekim, Güneş'in yüzeyinde giderek büyüyen, geniş bir Güneş lekesi tespit edildi. Bu leke de Dünya'daki yaşamı etkileyecek materyalleri dışarı atabilir.