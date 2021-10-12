Dünyaya 1.6 milyon km hızla yaklaşıyor! Dev güneş fırtınası: İnternet kıyameti, cep telefonu, TV, elektrik şebekeleri...
Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün Dünya atmosferine çarpması beklenirken elektrik şebekelerinde hafif sorunlar yaşanabileceği belirtildi. Dünyaya 1.6 milyon kilometre hızla yaklaşan güneş fırtınası, cep telefonu ve uydu TV sinyallerine de zarar veriyor. Uzmanlar her 100 yılda bir meydana gelen bu fırtınanın dünyayı bir internet kıyametine sürükleyebileceğini belirtti. İşte tüm detaylar...
12.10.2021 01:10
- Son Güncelleme: 12.10.2021 01:43
Hindustan Times'ın haberine göre, hava uzmanlarının yakından takip ettiği fırtına dünyaya doğru ilerliyor ve gezegenin bazı kısımlarını yıpratması bekleniyor.
1,6 MİLYON KM HIZLA
Spaceweather'ın web sitesi verilerine göre, güneş fırtınası Dünya'ya 1,6 milyon kilometre hızla yaklaşıyor.
Kaynağının Güneş atmosferi olduğu bildirilen fırtına, Dünya'nın manyetik alanı üzerinde önemli etkiye sahip olabilir.