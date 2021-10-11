Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un muhalifleri öldürmek için...

2014 yılında hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve o zamandan beri Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor. Casusa göre Kuzey Kore lideri, uyuşturucu anlaşmalarından Orta Doğu ve Afrika'daki silah satışlarına kadar, mümkün olan her şekilde para kazanmak için umutsuzca çaba harcadığını anlattı.