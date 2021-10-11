Vav TV İzle
Haberler Dünya Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için...

Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için...

Kuzey Kore'nin güçlü casus kurumlarında en üst sıralarda yer almak için 30 yıl çalışan eski casus Kim Kuk-song, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini, hatta "devrimci" fonların toplanmasına yardımcı olmak için yasadışı bir uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu iddia etti.

11.10.2021 17:01 - Son Güncelleme: 11.10.2021 17:01
Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un muhalifleri öldürmek için...

Eski gizlilik alışkanlıkları Kim Kuk-song'u terk etmedi. BBC'ye konuşan Kim, Kuzey Kore'nin güçlü casus kurumlarının en üst sıralarında yer almak için 30 yıl çalıştı. Kurumlar onun için "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyniydi" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un muhalifleri öldürmek için...

Eski Kuzey Kore casusu, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini, hatta "devrimci" fonların toplanmasına yardımcı olmak için yasadışı bir uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu iddia ediyor.

Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un muhalifleri öldürmek için...

Şimdi, eski kıdemli albay, hikayesini BBC'ye anlatmaya karar verdi. Pyongyang'dan bu kadar üst düzey bir askeri yetkili ilk kez büyük bir yayıncıya röportaj verdi. Kim, sadık bir komünist hizmetkar olduğunu belirtti ancak rütbe ve sadakat, Kuzey Kore'de güvenliğinizi garanti etmez.

Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un muhalifleri öldürmek için...

2014 yılında hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve o zamandan beri Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor. Casusa göre Kuzey Kore lideri, uyuşturucu anlaşmalarından Orta Doğu ve Afrika'daki silah satışlarına kadar, mümkün olan her şekilde para kazanmak için umutsuzca çaba harcadığını anlattı.

Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un muhalifleri öldürmek için...

Casus Kim BBC'ye Pyongyang'da alınan kararların arkasındaki stratejiyi, rejimin Güney Kore'ye yönelik saldırılarını anlattı ve dışarıya kapalı ülkenin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini iddia etti.

SON DAKİKA