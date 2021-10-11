Eski casus her şeyi anlattı tüm sırları ifşa oldu! Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için...
Kuzey Kore'nin güçlü casus kurumlarında en üst sıralarda yer almak için 30 yıl çalışan eski casus Kim Kuk-song, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini, hatta "devrimci" fonların toplanmasına yardımcı olmak için yasadışı bir uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu iddia etti.
Eski gizlilik alışkanlıkları Kim Kuk-song'u terk etmedi. BBC'ye konuşan Kim, Kuzey Kore'nin güçlü casus kurumlarının en üst sıralarında yer almak için 30 yıl çalıştı. Kurumlar onun için "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyniydi" diyor.
Eski Kuzey Kore casusu, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un muhalifleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini, hatta "devrimci" fonların toplanmasına yardımcı olmak için yasadışı bir uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu iddia ediyor.
Şimdi, eski kıdemli albay, hikayesini BBC'ye anlatmaya karar verdi. Pyongyang'dan bu kadar üst düzey bir askeri yetkili ilk kez büyük bir yayıncıya röportaj verdi. Kim, sadık bir komünist hizmetkar olduğunu belirtti ancak rütbe ve sadakat, Kuzey Kore'de güvenliğinizi garanti etmez.
2014 yılında hayatını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı ve o zamandan beri Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor. Casusa göre Kuzey Kore lideri, uyuşturucu anlaşmalarından Orta Doğu ve Afrika'daki silah satışlarına kadar, mümkün olan her şekilde para kazanmak için umutsuzca çaba harcadığını anlattı.
Casus Kim BBC'ye Pyongyang'da alınan kararların arkasındaki stratejiyi, rejimin Güney Kore'ye yönelik saldırılarını anlattı ve dışarıya kapalı ülkenin casus ve siber ağlarının dünyanın her yerine ulaşabileceğini iddia etti.