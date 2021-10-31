2022 kehanetlerini duymaya hazır mısınız! 2021'de kalmak isteyeceksiniz! 3. Dünya Savaşı, kıtlık, suikastler, güneşte büyük patlamalar, depremler...

2022 kehanetlerini duymaya hazır mısınız! 3. Dünya Savaşı, kıtlık, suikastlar, güneşte büyük patlamalar, depremler ve daha neler neler.... 2022'ye girmek istemeyeceksiniz. 2022 yılına dair önemli kehanetlerde bulunan bir çok kahin anlattıklarıyla ürküttü. 2022 yılında yaşanması muhtemel olayları kahinlerin aktardıklarıyla haberimizde derledik. İşte tüylerinizi diken diken edecek, kiminizin de 'Bunları yaşamayaca zaten şimdiden başladık' diyeceğiniz o kehanetler...