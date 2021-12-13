Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore
Tüm dünya bu kararı konuşuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin, Kore Savaşı'nı resmen bitirmek konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.
13.12.2021 21:21
- Son Güncelleme: 13.12.2021 21:21
Yonhap'ın haberine göre, Moon, Avustralya ziyaretinde Başbakan Scott Morrison ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin, 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nı resmen bitirme konusunda prensipte anlaştığını söyledi.
Moon, savaşı bitirme kararının Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki durdurulan müzakerelerin tekrar başlamasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.
BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı almıştı.