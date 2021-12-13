Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

KORE SAVAŞI

Japonya, 1910'da ilhak ettiği ve 1945'e kadar yönettiği Kore Yarımadası'ndan 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle geri çekilirken, yarımadada 1945'te kurulan iki hükümet, 1948'e kadar karşılıklı olarak "birbirine katılma" çağrısı yapmıştı.