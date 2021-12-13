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Haberler Dünya Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

Tüm dünya bu kararı konuşuyor. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin, Kore Savaşı'nı resmen bitirmek konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.

13.12.2021 21:21 - Son Güncelleme: 13.12.2021 21:21
Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

Yonhap'ın haberine göre, Moon, Avustralya ziyaretinde Başbakan Scott Morrison ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD, Çin ve Kuzey Kore'nin, 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı'nı resmen bitirme konusunda prensipte anlaştığını söyledi.

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Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

Moon, savaşı bitirme kararının Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki durdurulan müzakerelerin tekrar başlamasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

KORE SAVAŞI
Japonya, 1910'da ilhak ettiği ve 1945'e kadar yönettiği Kore Yarımadası'ndan 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle geri çekilirken, yarımadada 1945'te kurulan iki hükümet, 1948'e kadar karşılıklı olarak "birbirine katılma" çağrısı yapmıştı.

Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

Çağrıların sonuç vermemesi üzerine Kuzey ve Güney, ayrı ayrı kendi devletini kurmuştu.

Dünyanın konuştuğu karar: Savaş sona erdi! ABD, Çin ve Kuzey Kore

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı almıştı.

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